纳扎尔巴耶夫：若联合国迁移总部 阿斯塔纳也可以是选择之一

哈通社纽约9月30日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）当地时间29日，纳扎尔巴耶夫总统在纽约举行记者见面会，阐述他本次纽约之行、出席联合国70周年系列峰会取得的成果。

纳扎尔巴耶夫说："应联合国秘书长潘基文邀请，我出席了联合国成立70周年系列峰会，在联大会议及联大一般性辩论上，我阐述了哈方在所有政治、经济问题上的所持观点。与此同时，我还出席两个峰会--遏制暴力极端主义峰会和可持续发展峰会。可持续发展峰会通过了2015-2030年可持续发展议程。联合国70周年系列峰会期间为各国领导人交流提供了一个难得机会，期间，我会见了众多国家元首和政府首脑，进行了深入交谈，其中包括美国总统奥巴马。"

纳扎尔巴耶夫表示，在联大一般性辩论上，他提出了将联合国经济和社会理事会重组为全球发展理事会、在联合国成立百年之际制定2045全球发展战略、将联合国总部迁移至亚洲等倡议。"谈及关于迁移总部的问题的话，目前共有4万人在联合国总部工作，他们从事什么工作、在干些什么，人们无从得知，只知道仅他们的工资就耗费55亿美元。当我国将首都从阿拉木图搬到阿斯塔纳时，政府工作焕然一新，我希望通过将联合国总部搬到亚洲，联合国也能得到诸如此类新的动力。亚洲有众多正在蓬勃发展的城市，上海、新加坡、首尔、阿斯塔纳。若要迁移总部，具体城市还需深入研究，这不是一个简单的问题。"（编译：吴然）