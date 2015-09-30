英国穆斯林学生因研究恐怖主义被质疑是恐怖分子

哈通社阿斯塔纳9月30日电 据英国《卫报》消息，英国斯塔福德郡大学一名反恐怖专业方向的学生穆罕默德•奥马尔•法鲁克，因在图书馆读了一本名为《恐怖主义研究》的书，而被校方怀疑是恐怖分子并遭到近3个月的监控。

法鲁克在该校攻读恐怖主义、犯罪学及全球安全相关的硕士课程，他告诉《卫报》，他对于同性恋、ISIS和基地组织的态度倾向都受到了质询。他强调，阅读该书是出于学术目的，且他本人是反对极端主义观点的。然而他阅读恐怖主义书籍这一行为却被官方认为是在释放明确的信号--此人是疑似恐怖分子。 法鲁克表示："这简直让人难以置信，我只是在专心学术，干我自己的事儿。一开始我把这种指控当玩笑一笑置之。"目前法鲁克已经请了一名律师为自己辩护。 斯塔福德郡大学近期就此事对法鲁克致以歉意，并且承认，将法鲁克指认为潜在的恐怖分子这一行为，无疑暴露了新反激进主义政策在执行过程中的重重困难。以高校及学生为代表的团体认为，对于法鲁克的这一指控也是对学术自由的侵犯。 这一事件使得人们开始关注高校如何应对英国政府推行的新反激进主义政策--由于校园内的极端言论升级，相关政策于近期生效，并得到了一些学校也积极推行。伦敦北部一所中学就有一名14岁的男生因为在课堂讨论中发表了有关环境保护行动主义的观点，被质疑为伊斯兰极端主义分子。