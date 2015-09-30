卫生和社会发展部部长：新劳动法将促进我国劳动关系规范新途径的形成

哈通社阿斯塔纳9月30日电（记者哈纳特•马梅特哈兹吾勒）30日，《新劳动法典》在马吉利斯（议会下院）召开的全体会议上一读通过。《新劳动法典》根据纳扎尔巴耶夫总统提出的五大改革目标的相关要求、以及国际劳工组织和经济合作与发展组织的劳动标准进行了补充和修改，并提出规范劳动关系的新模式。

卫生和社会发展部部长塔玛拉•杜伊谢诺娃表示，新劳动法确定了雇主与雇员劳动关系中双方应尽的责任和义务、以及政府干预的界限。根据新法案，政府将设定薪酬和补贴的最低标准，并对用人单位进行监管。此外，社会保障最低标准将确保每一位公民的劳动自由、其劳动条件符合安全和卫生要求、获得劳动赔偿时不受任何意义的歧视。 杜伊谢诺娃同时还提到，该法案为提高劳资协议的法律约束力，一方面对雇主在雇佣、调遣、解雇以及提高员工薪酬待遇和工作条件的司法程序上进行了简化；另一方面对员工具有的基本劳动权利和劳动机会进行了定义，同时这一定义可通过个人合同和集体协议进一步得到扩大。 杜伊谢诺娃最后称，该法案整体上将促进我国创业、劳动力市场的发展以及吸引外国投资者。此外，它还涵盖了一系列刺激措施包括为残疾人、青年和具有家庭义务的特定类别人群创造就业机会等。法案同时还涉及到社会保障、司法公正、平衡经济效益等内容。（编译：塔布斯）