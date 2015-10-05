吉尔吉斯斯坦议会选举顺利进行

哈通社阿斯塔纳10月5日电 据外媒报道，4日，吉尔吉斯斯坦举行了议会选举投票活动。据吉中央选举委员会当晚公布的统计结果显示，社会民主党、共和国-故乡党、吉尔吉斯斯坦党、进步党、共同党和祖国党等六个政党获得了进入议会所需的7%的支持率，其中社会民主党的得票率超过27%，稳居首位。

据吉"卡巴尔"国家通讯社报道，吉中选委已对超过99%的选票进行了统计。故选举的最终结果将不会发生太大变化。当地时间4日8时，吉境内2338个投票站同时启动。截至18时，共有1254248名选民进行了投票，投票率为45.7%。投票于当日20时结束。

据现场观察，选民进入投票点后先出示身份证件并进行指纹识别。识别成功后，一旁的显示器上会出现该名选民的头像图案。显示器左下角的两个数字分别代表该投票站登记选民总数和已投票人数。接下来，选民从工作人员手中领取选票并到投票间进行填写，最后将填好的选票正面朝下放入投票箱的投票口，投票箱自动将选票"吞入"并进行自动识别统计。据悉，依靠这种技术，选举的初步结果在投票结束后的半小时就能统计出来。

以往的带有挡帘的投票间不同的是，此次选举的投票间为半开放式，每个投票间为一个独立的隔断，并未悬挂幕帘，观察员能清楚地看到选民填写选票的一举一动，而选民的所选对象也不会被他人知晓。这样既达到了确保选举公开透明的目的，又保护了选民的隐私。另外，在投票隔间内的警示牌上提示禁止使用手机、照相机和摄像机进行拍摄。这样做的目的也是最大限度地避免舞弊行为。

4日上午，吉总理萨利耶夫和总统阿塔姆巴耶夫先后来到位于比什凯克市第1209号投票站进行投票，并在投票现场发表讲话及回答了媒体提问。阿塔姆巴耶夫谈到："今天正在进行公平的选举。这对我们的国家来说是极大的幸福。"有趣的是，在阿塔姆巴耶夫到场之前，有吉方官员提醒记者们不要提问。而阿塔姆巴耶夫来到现场得知此事后风趣地表示，"为什么不让提问?有问题请尽管问。"

据悉，本次吉议会选举共有来自世界69个国家和49个组织的611名国际观察员进行观选，有22家境外媒体赴吉对选举活动进行报道。