马吉利斯议长贾克波夫会见中国全国人大代表团

哈通社阿斯塔纳10月6日电 5日，马吉利斯（议会下院）议长哈比波拉•贾克波夫在阿斯塔纳会见前来出席"欧亚经济未来"第四届国际论坛的中国全国人大环境与资源保护委员会主任委员陆浩。

贾克波夫指出，本届国际论坛对哈中双方都具有十分重要的意义。两国元首之间建立起的友谊，以及纳扎尔巴耶夫总统提出的"光明大道"经济计划与习近平主席的"一带一路"倡议的相互对接，为哈中两国进一步深化双边关系提供了稳定的动力。 贾克波夫还就纳扎尔巴耶夫总统提出的五大改革目标、为落实五大改革目标而实施的"百步计划"以及《哈萨克斯坦-2050战略》等国家政策和战略规划，向来宾进行了介绍。 陆浩表示，"欧亚经济未来"国际论坛的召开，是中哈两国元首间达成的重要合作协议落在实处的明证，而中哈两国立法机构之间开展的良好合作，亦将为两国关系的进一步发展创造良好的条件。 双方就两国议会间合作等事项进行了深入交流。 贾克波夫还就中华人民共和国成立66周年国庆暨抗日战争胜利70周年，向中方代表团表示祝贺，并邀请中国全国人大常委会委员长张德江在合适的时候对哈萨克斯坦进行正式访问。 马吉利斯国际事务、国防以及安全委员会主席阿希姆巴耶夫，马吉利斯议员苏勒坦诺夫、阿赫梅特别科夫，中国驻哈萨克斯坦大使张汉晖参加会见。（编译：塔尔）