宇航员阿伊姆别托夫出席全国爱国者论坛 畅谈个人理想

哈通社阿斯塔纳10月6日电 5日，哈萨克斯坦宇航员阿伊登•阿伊姆别托夫出席"永恒国家——统一的未来国家"全国爱国者论坛。这是这位宇航员在完成航天任务后首次与公众见面。

阿伊姆别托夫表示，自9月12日安全返航后，他一直在航天中心接受恢复性训练，训练将于10月9日结束，目前身体状况良好。"结束训练后，我将回到航天委员会，继续自己的工作。"他说。

在论坛上，有与会者询问阿伊姆别托夫，如何看待人们将其视为英雄，以及是否认可自己的航天经历是充满勇气的行为。

对此，阿伊姆别托夫表示："这只是我的工作，我达到了从事这项工作的各项要求，通过了各项考核，因为只要努力，很多人都能达到这样的水平。所以我并不觉得我有什么不同于他人的特殊性。"

也有人询问，阿伊姆别托夫有怎样的理想，今后会为国家做哪些工作。阿依姆别托夫回答："有些人可能会说‘愿为祖国牺牲生命'，但相比之下，我更愿意为国家的未来贡献自己的才智，为国家的繁荣、发展、和平贡献力量，并在安宁的祖国永远幸福的生活下去。"

据悉，共有来自全国各地的2000余人参加了此次全国爱国者论坛。该论坛2007年首次举办，与会者均为国内各行业翘楚。