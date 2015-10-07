“丝绸之路文化之旅”大型商队抵达塔拉兹市古丝绸之路驿站遗址（图）

哈通社塔拉兹10月7日电 自中国陕西西安启程，沿丝绸之路古道西行近一年的"丝绸之路文化之旅"大型商队，6日抵达旅程终点——哈萨克斯坦江布尔州塔拉兹市，在托尔特库勒古代驿站遗迹博物馆受到了当地居民的热烈欢迎。

为响应中国国家主席习近平提出的丝绸之路经济带倡议，彰显哈中两国之间悠久的文化、商业和民间交流历史，在哈萨克斯坦东干人协会和陕西怡泽茯茶有限公司的共同主办下，"丝绸之路文化之旅"大型商队于2014年9月从西安启程，途经中国陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆5省区的18个城市，行程8000多公里历时11个月抵达哈萨克斯坦，计划参与10月8日在塔拉兹市举行的哈萨克汗国建立550周年全国性大型庆典活动。

"能出席哈萨克汗国建立550周年大型庆典活动，是我的荣幸，" 陕西怡泽茯茶有限公司董事长马恒光说，"我真诚的祝福纳扎尔巴耶夫总统以及全体哈萨克斯坦人民。我相信，随着丝绸之路的振兴，中哈两国之间的经贸往来将会更加频繁，两国人民之间的友谊也必将历久弥新。" 坐落于塔拉兹城西的托尔特库勒古代驿站遗迹，由马尔古兰考古研究所的考古学家们于2008年发现。该遗迹中包括了一座建立于公元6至7世纪时期，占地80平方米的旅店、供旅人沐浴的浴室以及马厩、车库等各类设施。为对遗迹进行有效地保护，政府于2010年专项拨款9700万坚戈，在遗迹上建立了一座大型博物馆。（编译：塔尔）