哪些品牌的二手车在哈萨克斯坦最受欢迎？

哈通社阿斯塔纳10月7日电 据avtostat-info消息，2015年8月份，哈萨克斯坦二手车交易量为44271辆，较去年同期的43542辆增长1.7%。

数据显示，市场对外国进口车辆的需求量有所上升。今年8月，进口车总量上升达2.6%，从35558辆增加至36484辆。但从俄罗斯进口的汽车占比下降2.5%，由去年同期的7984辆下降至7787辆。

在二手车交易市场中，丰田车牢牢占据榜首。2015年8月，已交易丰田汽车数量达8688辆，相比去年同期的6865辆，增长26.6%。根据前8个月的统计显示，销售额增长达77.3%。

销量第二位的汽车品牌是伏尔加。8月份二手车市场上共有6923辆伏尔加牌汽车被投入交易，较去年同期下降0.4%（去年同期为6853辆）。根据前8个月的统计显示，我国车市上的伏尔加牌汽车销售额增长了69.3%，车市保有总量由49015辆增长至82994辆。

二手车销量季军为德国大众轿车。今年8月，二手车市场共交易大众汽车3677辆，较去年同期的4330辆，减少15.1%。根据前8个月的统计显示，该品牌车销售额增长4.7%，保有总量由31114辆增长至31413辆。（编译：塔尔）