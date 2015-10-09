美媒：投资者对人民币的信心增强

哈通社阿斯塔纳10月9日电 据《华尔街日报》9日报道，投资者似乎开始相信中国政府会让市场在决定人民币汇率方面发挥更大作用。

近几周来中国政府减少了用于捍卫人民币汇率的支出，同时在扩大人民币跨境流动的便利性方面也取得了长足进展。这些举措帮助缓解了中国央行与投资者在人民币真实价值方面的长期分歧。

法国兴业银行驻香港和新加坡的亚洲新兴市场交易主管Cynthia Wong称，投资者现在开始相信人民币确实会企稳。她表示，市场与中国央行之间的紧张气氛有所缓解。

周四，人民币升至8月初贬值以来的最高水平。境内市场美元兑人民币报6.3515元，与中间价6.3505元基本一致。中国央行允许美元/人民币在中间价上下2%的区间内波动。

自8月10日人民币突然大幅贬值以来，人民币兑美元仍下跌2.2%。

投资者人气发生变化的背景是，中国缩小了之后推出的大举干预措施的规模，并继续强调让市场在决定人民币汇率方面起更大作用的意愿。中国央行副行长易纲周三在秘鲁举行的国际货币基金组织(IMF)会议上说，中国会让供需来决定汇率。

很多投资者如今认为，人民币的汇率会保持稳定。交易员称，中国央行仍在离岸市场和在岸远期市场进行干预，但力度没有8月份那么大。

中国加大人民币汇率市场化程度的举措让全球市场感到意外，投资者在接下来的数天内大举抛售人民币。中国央行注入了数十亿美元来阻止人民币汇率跌向被允许交易区间的低端，并从那以后引导人民币升值1.9%。

批评人士指出，中国的干预行为令人民币的国际货币地位受到质疑。长时间以来，美国一直反对将人民币纳入IMF特别提款权(SDR)货币篮子，并批评中国的汇率政策，称中国将人民币币值保持在市场基本面所决定的水平之下，从而使得国内公司获得不公平的竞争优势。

现在美国在人民币问题上的态度已经转变。美国财政部长雅各布•卢周二表示，如果满足IMF的条件，美国将支持把人民币纳入IMF的全球储备货币篮子。

今年8月份，IMF在对人民币纳入其储备货币的初步评估中详细列举了中国需要做的工作。报告强调了离岸市场人民币汇率和中国国内市场人民币汇率水平的差异。在中国推动人民币贬值之后，由于海外投资者的做空，这两种汇率之间的差异一度扩大至2%，也成为中国政府面临的一个棘手问题。

确实，随着中国经济显现出加速放缓迹象，今年北京一直在应对大规模资本流出的问题，同时摸索中的市场干预也令投资者感到担忧。

8月份中国央行投入创纪录的940亿美元外汇储备用于支撑人民币汇率。但周三的数据表明，9月份外汇储备降幅远低于此前预期。中国9月底外汇储备减少430亿美元，至3.51万亿美元。

高盛分析师在一份报告中称，周三公布的外汇储备数据显示，随着政府释放出支持人民币汇率的更明确政策信号，以及推出宏观审慎措施以减缓资金外流，9月份外汇流出情况趋缓。

目前，在离岸市场进行干预后，中国政府已缩小了境内市场与离岸市场的人民币汇差。近几天，离岸市场人民币汇率甚至略高于境内市场人民币水平。

过去一个月，中国央行推出了多项措施以方便人民币交易，拓宽投资者使用人民币的渠道。跨境人民币流动更加自由意味着，境内市场和离岸市场人民币汇率应会更自然地趋同，长期来看，境内市场和离岸市场贷款利率也将趋同。

周四，中国央行推出了一项备受期待的支付系统，对原有更加繁琐的过程进行了改革，新的系统将为国内外金融机构提供跨境清算和支付服务，与国际标准一致。

中国本周早些时候还表示，将开始根据IMF数据公布特殊标准发布经济数据，以提高透明度和准确性。

中国央行表示，采纳IMF数据公布特殊标准将有利于政府进一步摸清宏观经济家底，为国家宏观经济决策提供及时准确的依据。央行还表示，这一决定符合中国进一步改革和扩大对外开放的需要，有利于提升中国参与全球经济合作水平。