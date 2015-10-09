仿古商队历时一年重走丝绸古道 千年古城缔结友谊焕发勃勃生机

哈通社阿斯塔纳10月9日电 随着清脆的驼铃声响，坐落在江布尔州塔拉兹城西、拥有近2000年历史的托尔特库勒古代驿站遗迹，迎来了一支由骆驼和马车组成的"古代"商队。一时间，沉寂千年的驿站中人声鼎沸、人头攒动，依稀间仿佛回到了古丝绸之路上，商旅往来不绝的辉煌岁月。

抵达驿站遗址的商队，并非穿越时光的旅人。这支由由136峰骆驼、8辆木质马车、100余成员组成的规模庞大的仿古跨国商队，是在"泾阳茯砖茶•丝绸之路文化之旅"大型跨国文化活动框架下，由哈萨克斯坦东干人协会和陕西怡泽茯茶有限公司共同组织，旨在响应纳扎尔巴耶夫总统"光明大道"计划和中国国家主席习近平提出的"一带一路"倡议，彰显哈中两国之间悠久的文化、商业和民间交流历史。 "丝绸之路文化之旅"大型商队自2014年9月从陕西启程以来，历时一年多，总行程接近8000公里，途经中国陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆5省区及哈萨克斯坦阿拉木图州和江布尔州，于10月6日抵达旅程终点——塔拉兹市托尔特库勒古代驿站遗迹。 进入哈萨克斯坦境内以来，"丝绸之路文化之旅"大型商队每到一处，都得到了当地居民的热情欢迎与接待。同时，恰逢哈萨克汗国建立550周年庆典之际，在这一重要的历史时刻，中国大型仿古商队到访被誉为哈萨克汗国 "龙兴之地"的塔拉兹市，参与550周年大型庆典活动，成为了哈中两国人民深厚友谊的又一个明证。 "能出席哈萨克汗国建立550周年大型庆典活动，是我的荣幸，" 商队组织者之一的陕西怡泽茯茶有限公司董事长马恒光在接受采访时说，"我真诚的祝福纳扎尔巴耶夫总统以及全体哈萨克斯坦人民。我相信，随着丝绸之路的振兴，中哈两国之间的经贸往来将会更加频繁，两国人民之间的友谊也必将历久弥新。" 当看到这支来远道而来，且正是来自自己"老家"——中国陕西的商队，哈萨克斯坦东干人协会主席、"丝绸之路"国际学院社会基金会主席胡塞•达乌罗夫显得颇为激动。 达乌罗夫说："盼了一年多了，这次终于等来了陕西老乡，心情真是用语言难以表达。驼队不仅带来了两国人民的友谊，更为双方今后在文化、经济等领域的合作交流打下了良好的基础。" 坐落在丝绸之路上的塔拉兹，不仅是哈萨克汗国的发源地，在这座城市数千年的历史中，它始终是丝绸之路上重要的商业重镇。而此次仿古商队旅程的起点--陕西咸阳市，同样自秦汉时起就是古丝绸之路的重要商贸中心，与各国的经济、文化交流十分密切。 借助此次"丝绸之路文化之旅"活动，10月8日，中国陕西省咸阳市代表团与哈萨克斯坦江布尔州塔拉兹市政府签署了《发展友好城市关系意向书》，为今后两座城市开展合作，迈出了具有重要意义的一步。 古丝绸之路上的两座古城，正在借着"光明大道"与"一带一路"的东风，重新焕发新的生机。 "这条古老的商路已经有百多年不曾有过今天这样的盛况了，我相信，这是丝绸之路重现辉煌的预兆。"达吾罗夫这样评价。（撰稿：塔尔）