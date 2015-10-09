哈萨克斯坦明星童年照大曝光（组图）

哈通社阿斯塔纳10月9日电 在每一个人的记忆中，童年时代的每一段记忆都是那样单纯和美好。

如今活跃在歌坛、舞台与大银幕上的明星们，一样有着和我们所有人一样青涩、单纯和可爱的童年时光。在那时，他们还不懂什么是娱乐圈，什么是演唱会，和所有孩子一样，享受着平凡快乐的童年时光。 童年已经是过去式了，但童年照片却成为了那段岁月的纪录。就让我们一起来看看哈萨克斯坦明星们青涩的童年照吧！

演员 马克西姆•阿克巴洛夫 歌手 路尼亚 Ringo组合乐手 丹尼尔•沃铁根 演员 古莉娜兹•卓拉诺娃 歌手 海拉特•努尔塔斯 歌手 加纳尔•杜哈洛娃 歌手 阿依肯•托列普别尔艮 演员 艾素璐•阿兹姆巴耶娃 歌手 玛赫芭莉•伊萨别科娃 经纪人 巴彦•叶森塔耶娃 演员 阿斯耶勒•萨都瓦哈索娃 演员 桑加尔•马迪耶夫 主持人 阿莎•玛泰 演员 阿斯耶勒•萨哈托娃 演员 谢尔盖•珀格斯彦 歌手 丽朵 歌手 梅拉姆别克•贝斯帕耶夫 演员 迪娜拉•巴克特巴耶娃 歌手 迪莉娜兹•阿赫玛迪耶娃 演员 古丽娜尔•斯勒巴耶娃 马戏演员 穆拉特•穆特尔汗诺夫 演员 达斯提安•沙克洛夫（编译：塔尔）