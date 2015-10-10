外媒：朝鲜准备举行盛大阅兵

哈通社阿斯塔纳10月10日电 据英国《金融时报》10日报道，朝鲜正准备举行史上最大规模的阅兵之一，这个大型活动将突显平壤权力重心的转移，同时提供一次同中国举行高层会谈的机会。

定于周六举行的阅兵式是为了纪念朝鲜执政党劳动党成立70周年。据卫星图像分析公司AllSource Analysis的联合创始人约瑟夫•贝穆德斯透露，阅兵筹备工作涉及在平壤东部的一个演练场部署大约600辆卡车和200辆装甲车。

本次阅兵将反映朝鲜最高领导人金正恩主政四年期间执政党的地位再度突出；他的父亲金正日曾把军方培植为自己的主要权力工具。

金正恩清洗了多名在他的父亲手下晋升至高层的年迈将领，在掌权后两年内解除了三任人民军总参谋长的职务；一些分析人士认为，金正恩这么做是为了消除军方对他的掌控构成威胁的风险。与此同时，金正恩任命党内高官出任具有较大实权的职位，比如把他的最高级助手黄炳誓任命为人民军总政治局局长。

金正恩还比他的父亲更频繁地召集党务机构开会，尤其是在8月份不寻常地两次召开劳动党中央军委会议，他在会上宣布朝鲜对韩国前线地带进入"准战时状态"。

阅兵前夕，朝鲜官方媒体天天发表文章，描绘现任领导人利用劳动党来无缝继承父亲和祖父的事业，这些文章把劳动党形容为金氏家族辉煌领导的执行机构。"朝鲜劳动党的高度威望和无敌威力与历任伟大领袖的威严名字是联系在一起的，"《劳动新闻》周四表示。

外界一度猜测，朝鲜将在周六这个周年纪念日发射一枚远程火箭，此举将违反联合国制裁对该国使用弹道导弹技术的禁令。但在卫星照片显示朝方并无准备迹象后，这些猜测已偃旗息鼓。

不过，安全分析人士将密切关注阅兵期间展示的军事装备。据AllSource的贝穆德斯分析，朝鲜将展示七架无人驾驶飞机。2012年，华盛顿方面曾就制裁执行向北京方面发难，因为朝鲜在阅兵式上展示了一款与中国制造装备相似的导弹发射车。

在金正恩掌权期间，朝鲜与关键盟友中国的关系出现一些紧张。尽管中国国家主席习近平深化了中韩关系，数次会晤韩国总统朴槿惠，但他迄今未同金正恩会过面，同时中国官方媒体批评朝鲜核计划的力度在过去两年有所加大。

平壤至今不理会北京的批评，坚持推进核计划，上月宣布全面重新启动其主要核设施的运行，该处设施曾在2007年关闭，2013年部分重启。

中共中央政治局排名第五的常委刘云山将出席周六的阅兵式，成为自金正恩上台以来首名访朝的中国最高权力机构成员，他的到访将带来高层会谈机会。