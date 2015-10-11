哈萨克斯坦影片获釜山电影节“新浪潮”奖

哈通社阿斯塔纳10月11日电 据外媒报道，为期10天的第20届釜山国际电影节10日在韩国釜山落幕，哈萨克斯坦影片《核桃树》和伊朗影片《阿亚兹的痛哭》从入围的8部影片中脱颖而出，摘得本届电影节主竞赛单元"新浪潮"奖。

哈萨克斯坦导演叶尔兰•努尔穆汉别托夫的《核桃树》讲述了围绕当地村子里的一场婚礼所发生的故事。评委会认为，影片完美展现了如何通过幽默、亲切、宽容等元素把所有人联系起来的技巧。 伊朗导演哈迪•穆哈盖格的《阿亚兹的痛哭》讲述了因车祸生活在自责和愧疚中的一位老人，因逐渐失去生活勇气一心求死的故事。"新浪潮"评委会认为，这部影片独辟蹊径地对"死亡"进行深层剖析，表现出以充满情感的视角叙述故事的本领。 电影节"亚洲电影市场"版块收效持续向好。2006年启动的"亚洲电影市场"发挥着成片交易以及搭建电影制片人与合作方、投资方之间沟通平台的作用。组委会表示，今年"亚洲电影市场"的参展企业从去年的198家增至208家。 第20届釜山国际电影节本月1日至10日在韩国第二大港口城市釜山举行，来自75个国家和地区的302部影片参展，其中94部影片为全球首映。本届电影节吸引观众约22.7万人，创历届之最。 釜山国际电影节是韩国规模最大的电影节，也是亚洲重要的电影节之一。它创立于1996年，以推介亚洲新电影、举荐亚洲电影人才、提携年轻电影人以及吸引年轻电影观众为特色。