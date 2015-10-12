奥巴马畅谈美总统参选人 称特朗普当不上总统

哈通社阿斯塔纳10月12日电 据外媒报道，美国总统奥巴马日前称共和党总统参选人特朗普是"经典的真人秀人物"，称其"发掘出了共和党内的一些真实存在"，但不太可能真的当选总统。

据报道，奥巴马在作客美国哥伦比亚广播公司(CBS)新闻节目"60分钟"时说："他(特朗普)非常善于做宣传，在共和党还没真正搞明白它究竟主张些什么、反对些什么的大环境下。" 特朗普针对美国非法移民问题的激烈言辞引发争议，他承诺若当选总统，会在美国与墨西哥边境筑墙，并将驱逐已在美国境内估计多达1100万的非法移民。民调显示，特朗普目前在共和党参选人中支持率领先。 奥巴马在电视节目中还表示，特朗普"发掘出了共和党内真实存在的反移民情绪"。他还称，特朗普是"经典的真人秀人物"，因此在竞选活动初期备受关注，这并不令人感到意外。

当被问及他预计特朗普最终是否会从总统竞选中消失时，奥巴马回复道："这个问题，要留给权威人士决定。我认为他不会当选美国总统。" 奥巴马在访谈中还谈到，他不了解希拉里•克林顿担任国务卿时私人邮件服务器使用情况，但认为这并不构成国家安全风险。他称，希拉里已经承认了错误，并表示，希拉里"电邮门"事件被炒作，可能一定程度上与政治因素有关。 当谈到副总统拜登可能角逐民主党党内初选时，奥巴马称拜登是"历来最出色的副总统之一"。 而当奥巴马被问及若非宪法规定的总统任期限制，自己能否获选连任总统时，他给出了肯定的答复。