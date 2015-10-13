外媒：第三季度中国经济增长可能放缓

哈通社阿斯塔纳10月13日电 据《华尔街日报》13日报道，中国经济第三季度增速可能进一步放缓，从而加剧有关这一全球第二大经济体今年无法达成政府增长目标的担忧。

接受《华尔街日报》调查的13名经济学家的预期中值为，中国第三季度国内生产总值(GDP)可能较上年同期增长6.8%，增速低于前两个季度的7%。调查显示，第三季度贸易、制造业产出和固定资产投资增长状况可能恶化。

中国政府将今年的经济增长目标定为"7%左右"，低于去年7.4%的实际增速。

瑞穗(Mizuho)经济学家在一份研究报告中表示，第三季度中国经济状况总体而言进一步恶化，产出和投资放缓，同时股市动荡导致金融中介领域对经济的贡献减少。

中国国家统计局定于周二公布贸易数据，周三公布通货膨胀数据。中国GDP和其他宏观经济数据定于10月19日发布。

调查显示，9月份中国工业增加值可能同比增长5.9%，低于8月份的6.1%。9月份不含农户的固定资产投资或同比增长10.8%，略低于8月份的10.9%。亮点是，9月份零售额料同比上升10.9%，略高于8月份的10.8%。

瑞穗经济学家称，为保障9月份纪念抗战胜利阅兵活动期间的空气质量，北京临时关闭了一些工厂，这一因素影响了工业增加值数据。他们表示，随着中国推出更多稳增长措施，未来几个月基建投资速度预计将明显加快。

一度是中国经济支柱的贸易业前景未有改善迹象。调查显示，9月份出口可能同比下降6.5%，较8月份降幅5.5%扩大；9月份进口料同比下降16.5%，亦较8月份降幅13.8%扩大，9月份贸易顺差预计为476亿美元左右，低于8月份的602亿美元。

渣打(Standard Chartered)经济学家在一份报告中称，外部和内部需求依然疲软，但得益于政策的放松以及季节性原因可能略微改善。不过同比增长数字可能会受到上年相对较高的比较基数的拖累。

由于食品价格、尤其是猪肉价格似乎有所回落，9月份消费者价格指数(CPI)或表现温和。调查显示，经济学家们预计当月CPI同比升幅为1.8%，低于8月份的2.0%。9月份生产者价格指数(PPI)可能同比下降5.9%，延续三年多来的负增长势头。

对于中国央行来说这是好事，因为温和的通胀为他们进一步放松货币政策来刺激经济留出了空间。自去年11月份以来该行已经五次降息，向国内银行系统注入了数以千亿人民币计的资金以刺激放贷。

接受调查的经济学家预计，9月份中国银行业新增贷款料在人民币8,500亿元（合1,340亿美元），前月为人民币8,096亿元。9月底广义货币供应量M2增速可能微降至13.2%，8月份为13.3%。