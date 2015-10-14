宇航员阿伊姆别托夫被授予“人民英雄”称号

哈通社阿斯塔纳10月14日电 据《主权哈萨克斯坦报》报道，纳扎尔巴耶夫总统14日签署总统令，授予宇航员阿伊登•阿伊姆别托夫"人民英雄"称号和"祖国"勋章，以表彰其为哈萨克斯坦航天事业作出的卓越贡献。

"人民英雄"称号是哈萨克斯坦政府授予的最高荣誉之一。 人物简介： 阿伊登•阿伊姆别托夫，哈萨克斯坦空军上校军衔；1972年7月27日在阿拉木图州塔尔迪库尔干市出生，少年时期以全优成绩完成学业并获得"金质奖状"；1993年完成阿尔马维尔高等军事航空航天学校歼击机驾驶员学业，同年5月成为哈萨克斯坦武装力量空军歼击机飞行员；2009年12月任哈萨克斯坦国家航天署署长助理、部门主管；2011年3月任苏勒坦哈兹航天研究所空间技术信息保障部主任；2012年起在阿斯塔纳青年航天员学校任教。 阿伊姆别托夫于2002年通过哈俄联合航天协议框架下的各项检查，并于2012年12月10日根据政府第1304号决议，成为哈萨克斯坦共和国宇航员。 今年9月2日，阿伊姆别托夫与其他两名宇航员一同搭乘"联盟TMA-18"飞船从拜科努尔航天中心发射升空，于9月4日登上国际空间站，并在空间站逗留8天，开展了一系列科研活动。之后于9月12日安全返回地面，圆满完成航天任务。（编译：吴然）