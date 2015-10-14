纳扎尔巴耶夫致唁电悼前总理努尔兰•巴勒格姆巴耶夫逝世

哈通社阿斯塔纳10月14日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统14日就前总理、社会功勋人士努尔兰•巴勒格姆巴耶夫不幸逝世向其亲属致唁电，对巴勒格姆巴耶夫逝世表示深切的哀悼，向其家属表示诚挚的慰问，

纳扎尔巴耶夫在唁电中表示，惊悉努尔兰•巴勒格姆巴耶夫先生不幸逝世，我深感震惊和悲痛。我谨代表哈萨克斯坦政府和人民，并以我个人的名义对巴勒格姆巴耶夫先生的逝世表示沉痛的哀悼，向巴勒格姆巴耶夫先生的亲属致以最诚挚的慰问。 纳扎尔巴耶夫指出，他将自己毕生的经历奉献给了国家的发展，为我国社会经济发展作出了卓越贡献。巴勒格姆巴耶夫的事业道路从一名普通的石油工人开始，以自己才智谋略和为民为国操劳的精神，对国家发展立下汗马功劳。巴勒格姆巴耶夫先生永远值得哈萨克斯坦人民尊敬和怀念，他的光辉形象将永远活在我们心中！ 努尔兰•巴勒格姆巴耶夫，于1947年11月20日在阿特劳市出生；1973年毕业于哈萨克师范学院石油天然气系，并曾于1992-1993期间到美国麻省理工学院深造。巴勒格姆巴耶夫常年在石油天然气领域从事工作，并曾担任哈萨克斯坦石油天然气公司总裁等企业高管，以及在政府部门担任要职。巴勒格姆巴耶夫于1997-1999年期间曾担任哈萨克斯坦政府总理。（编译：吴然）