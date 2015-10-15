纳扎尔巴耶夫：哈萨克斯坦是俄罗斯值得信赖的友好邻邦

哈通社阿斯塔纳10月15日电 据总统府消息，纳扎尔巴耶夫总统15日在总统府同到访的俄罗斯总统弗拉基米尔•普京会晤，双方就哈俄关系发展、两国各领域合作以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

纳扎尔巴耶夫对普京的到访表示欢迎。他说，距离普京上一次对哈萨克斯坦的国事访问已过去4年。4年来，哈俄双方高层互动良好，双边关系稳定持续发展。相信普京总统此次访问，将为进一步深化两国关系提供新的动力。

纳扎尔巴耶夫还提到了即将于16日召开的独联体国家首脑会议和欧亚经济联盟最高理事会会议。"欧亚经济联盟已经成为了国际舞台上的重要力量，获得了国际社会的认可，可以说，我们正行进在一条正确的道路上。"他说。

对于哈俄两国双边合作的前景，纳扎尔巴耶夫表示，依托《哈俄二十一世纪睦邻友好同盟条约》，且同为集安组织和欧亚经济联盟等组织的成员国，两国关系正在不断发展，各领域合作成果显著。哈萨克斯坦始终是俄罗斯值得信赖的友好邻邦，这也符合哈萨克斯坦人民的利益。

普京强调，俄哈关系并非简单的相互信任，而是全天候的坚固同盟。哈萨克斯坦是俄罗斯最大的贸易伙伴之一，目前在哈萨克斯坦的俄资企业已超过6000家。由纳扎尔巴耶夫总统提议成立的欧亚经济联盟发展迅速，为双方经济的高度发展创造了良好的条件。（编译：塔尔）