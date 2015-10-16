中国巨富人数首超美国

哈通社阿斯塔纳10月16日电 据英国《金融时报》15日报道，根据最新的《胡润百富榜》，中国已取代美国成为身家10亿美元以上富翁最多的国家，房地产大亨王健林取代阿里巴巴创始人马云成为中国内地首富。

王健林还取代香港大亨李嘉诚成为大中华地区首富。根据《胡润百富榜》的数据，61岁的王健林身家达344亿美元，比去年增长52%，李嘉诚为327亿美元，马云为227亿美元。王健林曾在2013年成为中国内地首富，但去年将这一称号拱手让与马云。

根据对中国富豪的年度排名，今年中国身家10亿美元以上富翁的数量增加了242人，总数为596人，美国为537人。如果把香港、澳门和台湾包括在内，大中华地区身家10亿美元以上富翁的数量为715人。

这些财富很多为账面财富，而且有很多来自这些巨富创建的公司的大量股权。这些股权的价值极具波动性，因为今年早些时候中国股市曾大幅震荡。《胡润百富榜》基于8月14日的股价编制的，那之后上证综指已累计下跌16%。

万达商业地产是王健林旗下的商业地产业务，去年12月在香港上市。他的院线业务今年1月在上海上市。胡润表示，院线业务增长占王健林新增财富的很大一部分。

随着中国房地产市场降温，王健林已将业务转向媒体、旅游和金融领域。胡润表示，今年王健林只有一半的财富来自房地产，而5年前为90%。

2015年，马云的财富缩水2.2%，原因是阿里巴巴在纽约上市的股票下挫，但蚂蚁金服的价值增长帮助抵消了部分财富缩水。蚂蚁金服包括在线支付平台支付宝。

尽管中国经济放缓，但登上2015年《胡润百富榜》的富豪数量（上榜门槛为身家20亿元人民币（合3.15亿美元））增加680人，至1877人，为有记录以来最大年度增长。去年新增富豪343位。前十名的门槛为身家102亿美元，较去年高出44%。前100名的门槛为32亿美元，是5年前的3倍。

信息科技(IT)是财富增长最快的领域，今年与IT相关的富豪数量较去年增加43%，达到210人。但制造业和房地产仍是巨富人群最大的两个财富来源，分别贡献了28%和16%的富豪。在排名前十的富豪中，房地产业的占到了一半，其中包括王健林。

不计继承而来的财富，有6位身家十亿美元的富翁是"80后"，包括35岁的大疆创新首席执行官汪滔，他拥有34亿美元财富。在排名前十的富豪中，44岁的社交媒体集团腾讯控股创始人马化腾最为年轻，他的总财富为188亿美元。

女性占该排行榜富豪数量的21%，排名最靠前的是触摸屏制造商蓝思科技创始人周群飞，她排名第17位，财富为178亿美元。