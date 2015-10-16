纳扎尔巴耶夫：解决北非和中东难民问题需国际社会更多财力和人力支持

哈通社布拉拜10月16日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）解决北非和中东地区的难民问题，需要国际社会拿出更多的财力和人力资源支持。16日在布拉拜召开的独联体国家首脑会议扩大会议上，纳扎尔巴耶夫总统作上述表示。

"众所周知，近一段时间来，全球性的经济和安全危机，严重的影响到了国际社会的多个领域。这也对独联体如何应对这类危机并进一步实现发展，提出了更高的要求。面对危机和挑战，独联体应实现自我进化，针对全球性的变化和威胁作出合适的应对。"纳扎尔巴耶夫说。 纳扎尔巴耶夫强调，如今的独联体，在国际安全领域已经拥有了重要的地位。全球性的恐怖主义已经严重威胁到了国际社会的安全、和平与稳定，造成了大量青年和儿童的死亡。 "这直接带来了自二战结束以来规模最大的难民潮，数量众多的难民正在从北非和中东地区涌入欧洲。要解决这一问题，需要国际社会拿出更多的人力和财力资源。此外，我们还必须严防那些混在难民当中的恐怖分子。这些恐怖分子一旦渗透入其他地区，必将成为那些地区制造不稳定因素的源头。"他说。 纳扎尔巴耶夫还表示，为应对威胁国家安全的恐怖主义，独联体各成员国均有必要实施相应的应对措施。 "正如我在联合国大会上发言时所强调的一样，国际社会有必要在联合国框架下，成立共同打击国际恐怖主义组织的机制。我们应该加强这方面的工作，进一步强化独联体反恐中心的实力。在独联体国家首脑们庆祝联合国成立70周年的同时，我们今天还将通过共同打击国际恐怖主义的声明。"他说。（编译：塔尔）