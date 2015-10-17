以色列圣地约瑟夫墓遭焚烧

哈通社阿斯塔纳10月17日电 据路透社消息，以色列军方周五宣布，巴勒斯坦示威者同日在约旦河西岸的那布鲁斯焚烧受犹太人尊崇的圣地约瑟夫墓。当天，激进的巴勒斯坦组织哈马斯下令这是"愤怒之日"要求巴勒斯坦人以各种方式表示愤怒。联合国秘书长潘基文严厉谴责焚烧约瑟夫坟墓的行动。美国总统奥巴马则呼吁巴以双方努力制止冲突升级。

几小时后，在亚伯拉罕墓地所在的希伯伦，一位巴勒斯坦人假装记者，向一名以色列士兵行刺，随即被以色列军人击毙。以色列士兵随即向人群投掷催泪弹，驱散了正在当地采访的记者。

以色列军方称，几百民巴勒斯坦人在约瑟夫墓前示威，并向墓地投掷燃烧弹，墓地遭受了严重的损害。巴勒斯坦警方随后赶来，驱散了示威民众，但已为时太晚。

以色列军方称，谴责一切攻击圣地的行为。并说要不惜一切逮捕肇事者。

两周来，巴以冲突严重，在巴勒斯坦方面，已经有32人死于暴力，在以色列一方，7人死于暴力。周四，相对出现了暂时的缓和，但是周五又陷入新的紧张。统治加沙走廊的哈马斯呼吁在约旦河西岸游行，去对抗，以表示巴勒斯坦人的愤怒。

联合国安理会应该召开紧急会议，讨论巴以局势。联合国秘书长潘基文周五谴责了焚烧约瑟夫墓地的行动，并要求尽快把肇事者绳子以法，他同时赞扬巴勒斯坦主席阿巴斯谴责焚烧约瑟夫墓地的行径。美国总统奥巴马则表示对目前巴以接近爆炸的局势倍感担心，要求尽快停止暴力行动，并重申以色列人有权维持秩序和保护其人民免于遭受袭击。

另据报道，美国国务卿克里与以色列总理内塔尼亚胡将于下周在德国会晤，克里宣布这一消息的同时表示他将尽快前往巴以地区，努力降低当地的紧张局势。克里随后给内塔尼亚胡和阿巴斯分别打电话，要求他们努力缓解局势。