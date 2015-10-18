美联储内部各说各话 年内是否加息还真不好说
梅斯特尔是在昨天接受福克斯商业新闻网采访时做如上表态的。她说，资产负债表和住房市场表现良好，美国已"达到或接近达到"充分就业。
另据道琼斯通讯社报道，梅斯特尔目前在联邦公开市场委员会不具有投票权，但将于明年1月份获得投票权。当被问及到时她计划如何行使投票权时，梅斯特尔说，将视经济发展的情况而定。
梅斯特尔表示，美联储会继续维持十分宽松的货币政策，并称这将在一定程度上防范下行风险。
梅斯特还在采访中补充说，美联储的政策决定不会考虑政治因素。
共和党的总统提名候选人特朗普上周三在接受彭博采访时表示："美联储主席耶伦维持现有利率水平不变是一个政治决策，这样做的目的是让下一任总统面临巨大的难题。"而梅斯特的上述讲话目的在于反驳特朗普的言论。
上周公布的美国经济数据好坏不一，9月零售销售、PPI数据表现疲弱，而CPI、初次申请就业数据等表现则超过市场预期。多位美联储官员的表态也显示其内部就加息的分歧依然明显。
亚特兰大联储主席洛克哈特认为，今年年内加息的可能性依然存在，并偏向于认为10月或12月是可能的时机。芝加哥联储主席埃文斯则指出，等到2016年中期再加息是"最好选择"，因为通胀目标未达成不应开始加息。美联储理事布雷纳德也同意延迟加息，直至有明显迹象表明全球经济放缓、中国问题以及其他国际风险不会推动美国经济复苏偏离轨道。
美联储的另一位重量级人物人物、纽约联储主席杜德利则称，决策者之间的意见分歧不像看起来那样大，而且大都同意根据相同的框架来决定升息时间。
尽管如此，10月15日路透社最新公布的调查结果显示，美联储今年12月加息的概率依然达到了55%，虽较9月的60%略有下降，但暗示民意依然寄希望于美联储年内加息。但期货投资者预计联储今年12月加息的概率仅有三成左右。
市场认为，美联储要看到更多的就业、消费者支出稳步增长和市场稳定，官员们才会透露更多加息信号。