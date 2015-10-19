外媒：英国女乘客在伊斯坦布尔机场上吊身亡

哈通社阿斯塔纳10月19日电 据外媒报道，前BBC记者，50岁的英国女乘客杰奎琳•安妮•萨顿（Jacqueline Anne Sutton）在错过了转机航班后，竟被人发现在伊斯坦布尔的阿塔图尔克机场洗手间上吊身亡。

据土耳其媒体报道，萨顿从伦敦希斯罗机场乘搭土耳其航空公司TK-1986航班，于17日晚10点到达伊斯坦布尔阿塔图尔克机场，她本应该乘搭18日00:15分的航班飞往伊拉克北部城市埃尔比勒。然而，她错过了航班，并到转机乘客柜台寻求帮助。 当她得知错过航班需要自己掏钱重新买票之后，她向柜台工作人员表示自己没有钱。哭了一阵子之后，她走向了机场洗手间。 萨顿的尸体被三名俄罗斯乘客发现，她把自己用鞋带吊在了洗手间门上。 但据英国每日邮报消息，曾与她一起工作的伊拉克记者马青埃利亚斯称，她"不可能"自杀，并断言一定是"有人杀了她"。他还称，她误机也极其不可能，"不，那是不可能的，我们不是在谈论一个小女孩，她是一个成熟的女人，一名职业女性，大经理。" 死者的另一名朋友和同事也在Twitter上表达了同样的疑惑。 他写道："你所遇到的最坚强的女人。土耳其警方称因为她误机而自杀？" 他补充道："我不是阴谋论，但如果土耳其方面称机场的监控录像‘失灵'，那萨顿就是被谋杀的。" 有博士学位的萨顿一直担任战争与和平报道研究室的伊拉克地区经理，该组织是一个支持记者在冲突严重的国家活动的组织。此前，她还曾为联合国，并在1998到2000之间担任BBC的记者。