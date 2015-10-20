中资企业投资英国生物质能发电站

哈通社阿斯塔纳10月20日电 据英国《金融时报》20日报道，在英国，由中国支持的一个最新大规模项目是威尔士的环保发电站，发电站产生的废热废气将用来养殖数千吨大虾、鱼和水栽蔬菜。

据开发商称，这个雄心勃勃的计划将把位于安格尔西岛(Anglesey)和塔尔伯特港(Port Talbot)的废弃工业用地改造为两个"生态园"，已吸引中国20亿英镑的资金。

这个发电能力为299兆瓦的发电站兼供热站将利用进口植物废弃物发电。电力将用于照明和家庭用电，发电产生的废热将用来为室内池塘加温，进行水产养殖和水耕栽培。

英国奥西斯集团生态园(Orthios Eco Parks)表示，今年8月，已与中富集团签订协议，为该项目融资。安格尔西岛项目已获得规划审批，据奥西斯集团称，预计一家废弃的铝冶炼厂的所有者力拓(Rio Tinto)将在几个月内出售这块用地。

塔尔伯特港用地由港口运营商ABP所有。

中富还承诺为英国肯特郡Ebbsfleet一个32亿英镑的主题公园投资1亿英镑。

这份声明正值中国国家主席习近平对英国展开国事访问，急于获得中国资金的英国政府正向习近平提供一份"项目购买清单"。

然而，由于中方合作伙伴未能履行承诺，多个已承诺的投资项目已告吹或延迟，其中包括伦敦水晶宫(Crystal Palace)重建计划以及威勒尔(Wirral)的全球贸易中心项目。