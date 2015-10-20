科威特驻哈大使：在纳扎尔巴耶夫总统的领导下哈萨克斯坦取得了足以载入史册的光辉成就

哈通社阿斯塔纳10月20日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）纳扎尔巴耶夫总统曾多次强调，加强同伊斯兰世界的合作，对哈萨克斯坦具有重要的意义。在本期哈通社访谈中，本社记者专程采访了科威特驻哈大使铁列克•阿卜杜拉•阿尔法拉吉，就哈科两国关系的发展前景进行了探讨。

专访内容如下： 记者：大使阁下，您如何评价当前哈萨克斯坦同科威特之间的外交关系？ 大使：首先，我希望能够通过贵社，向贵国总统表达我个人发自肺腑的敬意。在纳扎尔巴耶夫总统领导下，哈萨克斯坦取得了足以载入史册的伟大成就，这段金子般光辉耀眼的历史值得人们铭记。其次，对于美丽善良、心怀宽广、热情好客的哈萨克斯坦人民，我也以最诚挚的内心表示衷心的祝福。 科威特与哈萨克斯坦之间的外交关系，建立于1993年。1997年，纳扎尔巴耶夫总统访问我国之前，两国关系的发展始终保持在一个匀速前进的状态中。总统阁下的到访，为两国关系的提速创造了十分必要的助力。在那次访问中，双方签署了一系列协议，两国之间还建立了旨在加强经贸和人文领域合作的委员会。2008年起，这个委员会开始发挥效力，为鼓励和保障投资的协议得以签署和落实起到了非常重要的作用。值得一提的是，与避免双重征税相关的协商已于近日结束，双方将于近期签署协议。 科威特援建了哈萨克斯坦农业部新办公大楼，并为阿拉尔水利系统建设工程提供了贷款，为克孜勒奥尔达州阿拉尔和卡扎勒乡水利管网系统建设、改善当地卫生和健康环境等工程提供了资金支持。 除此以外，两国在多个领域进行了广泛的交流，相互之间建立了稳定的外交互访机制。 记者：在您看来，哈萨克斯坦同科威特在政治、经贸和文化领域的合作前景如何？ 大使：科哈两国在政治领域的合作处于较高水平。我尤其想要指出，在纳扎尔巴耶夫总统访问科威特之后，两国领导人之间建立了坚固的友谊。科威特希望哈萨克斯坦能够支持科方成为2018-2019年联合国安理会非常任理事国的努力，而哈方也希望科威特能够支持哈萨克斯坦成为2017-2018年联合国安理会非常任理事国。 在经贸合作方面，我认为目前两国经贸合作仍处在中等水平。值得一提的是，两国曾在1999年签署了经贸合作协议。我个人十分希望能够为科哈两国进一步加深在经贸领域的合作贡献力量。 我们两国可以自由的参与各类合适的经济和投资计划，在合作上具有十分广阔的空间。因为，哈萨克斯坦拥有一个发展前景巨大的市场，而且哈萨克斯坦还拥有规模较大的黄金外汇储备。 记者：您在哈萨克斯坦的外交工作是以何种方式开始的？您希望在您的大使任期中，取得哪些成就？

大使：我在阿斯塔纳的首次外事活动是在外交部进行的。在那里，我向熟知阿拉伯文、在海湾国家当中颇有名气的哈外交部副部长阿斯哈尔•穆辛递交了国书副本。我和副部长先生的交流十分愉快，令人感到如沐春风，成为了我记忆中一段难忘的回忆。要知道我是在一月份抵达阿斯塔纳的，当时正是这座城市最寒冷的时候。 至于未来的计划，我希望能够为科威特和哈萨克斯坦两国间进一步深入开展各领域的合作，贡献自己的力量。两国之间拥有众多值得开展合作的项目，而且我相信，随着经济领域合作的深入，两国之间人文领域的合作也必将迈上一个新的台阶！ 记者：感谢您接受采访！（编译：塔尔）