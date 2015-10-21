加拿大决定从叙利亚伊拉克撤走空袭战机

哈通社阿斯塔纳10月21日电 据BBC消息，刚刚在联邦大选中获胜的加拿大候任总理特鲁多证实，他将撤走参与多国部队针对伊拉克和叙利亚目标空袭的加拿大战机。

特鲁多在赢得加拿大选举胜利后不久，便告知了美国总统奥巴马有关的决定。 特鲁多的竞选口号之一，就是向选民承诺将把加拿大派往中东空袭伊拉克和叙利亚目标的F-18战机撤回。但他尚未给出撤出的时间表。 特鲁多领导的自由党在周一的选举中获胜，结束了哈柏领导的保守党长达九年的执政。 特鲁多来自政治世家，曾经在魁北克担任教师，是加拿大已故前总理皮耶·特鲁多的长子。 在致电美国总统奥巴马时，特鲁多表示，他将履行自己在竞选时对选民的承诺。 特鲁多在周二对记者表示，在打击伊斯兰国势力方面，加拿大将继续以一种负责任的方式参与，因为加拿大的角色非常重要，但奥巴马亦明白，他本人在竞选中对选民提出的结束空袭的承诺。 但法新社报道说，特鲁多亦表示，他将保留加拿大在伊拉克北部的军事训练人员。 特鲁多发誓在年底将接收25,000名叙利亚难民。但其前任哈柏对此却持有强硬立场，反对有关提议。 特鲁多表示，奥巴马在电话中开玩笑说，特鲁多没有白头发，但表示自己很快就会有了。 在其它领域，特鲁多似乎将与美国改善关系，特别是在环保问题方面。