库克首次回应苹果造车报道：汽车业巨变将至

哈通社阿斯塔纳10月21日电 据英国《金融时报》21日报道，苹果首席执行官蒂姆•库克警告称，全球汽车行业即将迎来技术主导的剧变，这是他迄今最为直接地公开回应有关这家iPhone制造商计划制造汽车的报道。

库克在《华尔街日报》的南加州年度技术大会上接受采访时表示："这个行业似乎将会出现巨大的变化，非常大。我的确认为该行业正处于剧变的临界点上，不只是渐进式的变化。"

知情人士称，苹果一直在组建一个汽车专家团队，并研究怎样才能成为一家汽车制造商。

库克没有回应苹果是否要制造自己的汽车的问题，但他明确表示，一系列技术变化相继到位，为局外人进入这一行业提供了罕见的机遇。

他说："我认为，未来软件将成为汽车上越来越重要的组件。自动驾驶也将变得更加重要。"

尽管外界流传着宏大的预言，但库克表示，就目前而言，苹果将致力于让车主安装CarPlay系统，该系统可以让iPhone接入汽车系统，作为一个娱乐、信息和通信网关。

他表示："我们真正想要的、而且希望在短期就实现的是，让人们上车后有一种iPhone体验。"库克表示，汽车制造商自己的技术表现糟糕，给苹果等公司留下了巨大的机会，当前的车载系统通常不会排在车主最喜欢的十大设备之列。