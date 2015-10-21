习近平开启首次访英之旅 会见王室成员和政府官员

哈通社阿斯塔纳10月21日电 据《华尔街日报》报道，中国国家主席习近平当地时间周二抵达英国，开始了他对英国的首次国事访问，英国王室成员及政府官员举行了欢迎仪式。英国目前正寻求加强与中国这个全球第二大经济体的关系。

习近平当日晚些时候在英国议会发表演讲，提到了"两国人民的深厚情谊"以及他对这次访问能推动中英关系迈上新台阶的期待。

习近平说，在对英国进行国事访问的第一天，他就已经深切感受到了中英关系的蓬勃朝气，体会到两国人民的深厚情谊。

在上个月访美之后，中国希望通过习近平访问英国进一步向外界展示中国崛起带来的商业机遇，同时淡化外界对中国军事力量、人权状况以及经济前景的担忧。

英国一直在吸引中国投资该国的基础设施和其他项目，并促进贸易发展。英国政府目前的对华政策与美国更具怀疑性的对华政策形成对比。

英国首相卡梅伦周二表示，习近平的此次国事访问可能促成300亿英镑（合464亿美元）的贸易和投资交易，为英国创造3,900个工作机会。

卡梅伦称，这将是英中两国关系中一个非常重要的时刻。他表示，英中两国之间的贸易和投资持续增长，两国人民的关系是牢固的。

两国本周预计将公布一系列协议，其中英国石油公司(BP)和中国石油天然气集团公司将公布双方加强合作的协议。据知情人士透露，预计该协议将概述这两家公司在中国境内的具体合作领域，以及涉及范围更广的国际合作承诺。