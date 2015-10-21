哈纳特•斯拉木将同某国际知名拳击公司签署合同

哈通社阿斯塔纳10月21日电 据Vesti.kz消息，哈萨克斯坦商人、慈善家包尔詹•沃斯帕诺夫近日向记者透露，哈萨克斯坦拳击手哈纳特•斯拉木将同一家国际知名的拳击公司签署合同。

"职业拳击有自己的圈子。很多人都在关注着哈纳特的动向，并期待能将他纳入自己的团队。但他们的条件都不符合哈纳特的期望，这一点我和哈纳特观点一致。在他能够稳定下来之前，我为他提供了很长时间的资金支持。总的来说，关注他的国际公司非常多，大家很快就会知道他同哪家公司签了合同。"他说。 包尔詹•沃斯帕诺夫称，该公司接受了哈纳特提出的要求。"我希望这家公司能够为哈纳特提供更为广阔的平台。目前，他的团队、律师还有投资者们正在就相关合同的细节进行商议，很快就将完成合同的签署。我们并不只是希望能将一个有实力的拳击手交给一个有实力的公司，而是希望能最大限度的保障拳击手未来能够拥有更加广阔的发展前景。这其中包括了他的训练、对手的选择以及其他更多的事务。因为一些文件注册上的失误，我们哈萨克斯坦的拳击手浪费了多少年的时间。就拿戈洛夫金来说吧，他就连续失去了两届奥运会的参赛机会。而哈纳特的岁数，也不允许他赌一把了。"他说。 这位商人还表示，在哈萨克斯坦境内举办哈纳特的比赛并不是什么难事。不过，他也表示，职业拳击赛的举行同观众的要求关系不大。"首先，这取决于电视台和投资方的兴趣。美国和中国方面，都对哈纳特表现出了浓厚的兴趣。这两国都拥有十分巨大的市场，在那里举办比赛，收益肯定大于哈萨克斯坦，这一点我们无法拒绝。当然，这不是说我们就不在哈萨克斯坦打比赛了。我们现在就能举办比赛，但重要的是建立起长效的联系。我们会在合同中，尽可能的为满足哈萨克斯坦拳迷而争取更多的机会。"他说。 现年31岁的哈萨克斯坦拳击手哈纳特•斯拉木目前保持着19场全胜的纪录，并拥有初中量级WBA Fedelatin 称号。在最近的一场比赛中，哈纳特KO击败了哥伦比亚拳手奥兰多•德•赫苏斯•埃斯特拉达。（编译：塔尔）