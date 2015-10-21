外媒：可将体温变成电力的免电池手电筒问世（视频）

哈通社阿斯塔纳10月21日电 据外媒消息，近日，美国男子罗斯•朱拉夫斯基（Ross Zhuravskiy）发明了一款可将体温转换成电力的手电筒，只要用手指一摸就会发亮，可省下安装电池的时间和成本。

这款名为鲁门（Lumen）的迷你手电筒长8公分、宽4公分，内含热传导发电机，可将热（体温与气温的温度差）直接转换成电能，供LED灯发光之用。当手指触摸印有指纹的部位时，LED灯就会发亮。 鲁门的外壳由重量仅为35克和45克重的铝或钛制成。这些金属不但可以长久使用，而且可以充当散热片，以协助热传导发电机更有效地运作。 虽然这款手电筒的亮度无法与电池供应电力的手电筒相比，但足以照亮1公尺内的范围，要寻找或辨识物品是不成问题的。 朱拉夫斯基在一段视频中展示了这款手电筒的功能。他表示，当温度差异越大时，产生的电力越多，而多余的电力则可储存在电容器内，方便以后使用。 据悉，朱拉夫斯基正在Kickstarter网站筹款，以作为生产这项产品的启动资金。他预计产品将于明年2月上市。目前铝制鲁门的订价为35美元，钛制鲁门的订价为45美元，而多加15美元可在手电筒上加装氚气灯，以方便使用者在黑暗中拿取。