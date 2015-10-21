叙利亚总统访问俄罗斯 与普京长时间会谈

哈通社阿斯塔纳10月21日电 据新华网消息，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫21日说，叙利亚总统巴沙尔·阿萨德20日晚对俄进行工作访问，普京总统与他进行了长时间会谈。

佩斯科夫说，巴沙尔向普京详细通报了叙利亚局势和政府军未来计划。普京与阿萨德讨论了俄在叙军事行动进程、在叙打击恐怖主义以及双边关系问题。 另据俄总统网站21日报道，普京20日晚在会谈时说，国际恐怖主义企图控制中东地区大片领土、破坏地区稳定，自然而言在世界许多国家引发不安。在与叙利亚政府军作战的武装分子中，至少有约4000人来自前苏联各共和国，俄不会允许这些人在获得战斗经验、被洗脑后出现在俄罗斯。 普京在谈到解决叙利亚危机问题时说，俄罗斯的出发点是，在作战行动取得积极进展基础上，在所有政治力量、民族和宗教集团参与下，最终通过政治手段达成长期解决办法。但决定权只应该留给叙利亚人民。

普京说，俄准备为叙利亚打击恐怖主义和政治解决进程作出自己力所能及的贡献。俄将与关心和平解决叙利亚冲突的世界其他国家保持密切接触。 巴沙尔感谢俄向叙利亚提供的巨大帮助。他说，人民而不仅仅是领导层想参与决定本国命运。恐怖主义是政治解决叙利亚危机的现实障碍。俄从叙利亚危机一开始所采取的政治措施使叙得以避免发生更大的悲剧，俄的行动阻止了恐怖主义在中东地区扩张。

这是自2011年叙利亚内战爆发以来巴沙尔第一次出国访问。叙利亚驻俄大使对塔斯社说，巴沙尔已经离开俄罗斯回国。