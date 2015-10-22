卡梅伦和习近平表示希望两国加强经贸关系

哈通社阿斯塔纳10月22日电 据《华尔街日报》22日报道，中国国家主席习近平及英国首相卡梅伦表示希望两国加强经贸关系。中英两国周三宣布了一系列经贸协议，其中包括中国国有企业参股英国新建核电站的计划。

在周三宣布的一系列经贸协议中，最重要的协议是中国广核集团将参股英格兰西南部欣克利角(Hinkley Point)核电站项目，持有该项目33.5%的股权。该项目总投资约为180亿英镑，正由公共事业巨头法国电力集团负责建造。另外，上述两家公司还计划向英国监管部门申请在英格兰东部埃塞克斯的布拉德韦尔建设中国的华龙反应堆。

卡梅伦在周三与习近平会晤后举行的新闻发布会上称，两国领导人讨论了将进一步展开合作的领域，其中包括贸易和投资。

中广核收购英国核电站项目三分之一股份

根据周三宣布的协议，英国逾十年来的首个民用核电站约277亿美元资金中将有约三分之一来自一家中国国有企业，并将由一家法国公司负责建造。

这桩由公用事业巨头法国电力和中国广核集团(简称：中广核)达成的协议，是中国国家主席习近平对英国进行的四天访问中料将达成的462亿美元企业协议中的一部份。

中广核将在英国西南部Hinkley Point的开发项目入股33.5%，该项目将建设一座发电量达32亿瓦特的核能发电站，足够为英国7%家庭提供电力。

这座富有争议的核电站预计于2025年启用，比法国电力原先预期的时间晚了八年。

英国石油与中国石油集团、中国华电集团签署合作协议

石油巨头英国石油公司(BP)周三宣布和中国能源公司达成一系列利润丰厚的协议，这是中国国家主席习近平本周在英国进行国事访问达成的一系列协议之一。

英国石油表示，已和中国国有的中国石油天然气集团公司(简称：中国石油集团)就战略合作达成框架协议，预计为该公司未来的中国业务带来数十亿美元的贸易金额。这项战略合作协议涵盖中国四川盆地的页岩天然气机会、日后在中国成立燃油零售合资企业，以及其他国际合伙关系等方面。在中国以外地区，英国石油和中国石油集团也已就伊拉克巨大的Rumaila油田达成合作关系。

英国石油也和中国最大天然气发电公司中国华电集团公司签署了价值数十亿美元的协议，将向这家国有企业供应液化天然气。英国石油表示，根据协议未来20年内将向中国华电集团每年供应至多100万吨的液化天然气，协议价值最高达100亿美元。