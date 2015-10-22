中国南航表示将大幅增加中国与哈萨克斯坦之间航班

哈通社阿斯塔纳10月22日电 据新华网报道，中国南方航空公司（南航）21日宣布，从本月25日起，公司从乌鲁木齐至哈萨克斯坦的航班将由每周十个增加至十五个。公司还将大幅增加从中国前往中亚、西亚、南亚、南欧、东欧各国的航线和航班。

中国南航当天在阿拉木图举办中国至哈萨克斯坦新航班开通仪式，中国驻阿拉木图总领馆，哈萨克斯坦航空管理部门负责人、阿拉木图国际机场、海关、边防负责人，哈旅游企业及中资企业代表参加了开通仪式。根据规划，今年10月25日起，每周二四六七将增加四班从乌鲁木齐至阿拉木图的往返航班，飞行时间都在早上。每周六增加一班从乌鲁木齐至阿斯塔纳的航班。

阿拉木图州空中交通管理局局长奥聂拜在开通仪式上表示，阿拉木图州空管局已同包括南航在内的中国各航空公司有着20多年的合作历史。随着哈中关系发展，两国人员交流和往来日益频繁，两国间航班不断增加。随着"丝绸之路经济带"计划实施，哈中两国人民和两国城市之间将架设更多的空中桥梁。 中国驻阿拉木图副总领事缪宏波表示，近年来中哈两国全面战略伙伴关系深入发展，中国"丝绸之路经济带"倡议与哈方"2050战略"及"光明大道"计划深入对接，为两国扩大各领域的务实合作开辟了广阔前景。航空行业作为"丝绸之路经济带"沿线各国互联互通的重要环节，迎来了前所未有的发展机遇。 中国南航新疆分公司副总经理卢忠建表示，交通是"一带一路"战略的重要支撑，沿线国家互联互通是"一带一路"建设的重要依托。南航1989年开通了乌鲁木齐至阿拉木图的航线，这是中国至中亚地区的第一条国际航线。目前，南航已开通从乌鲁木齐前往8个中亚、西亚国家的国际航线17条。