《哈利‧波特》将推出续集　以舞台剧形式演出

哈通社阿斯塔纳10月24日电 据BBC消息，哈利‧波特作者J.K罗林周五在网页及推特上宣布，哈利‧波特系列将会推出续集。不过，续集将搬上舞台，以舞台剧形式延续哈利‧波特的故事。

哈利‧波特舞台剧名为《哈利‧波特与被诅咒的孩子》（Harry Potter and the Cursed Child），主角是哈利‧波特与二儿子阿不思。

官网透露，哈利‧波特在魔法部"工作过劳"，作为丈夫及三个孩子的父亲亦不容易。至于儿子阿不思，则深受家族盛名的压力。剧情中，哈利‧波特与儿子都发现，黑暗有时源出"意想不到"的地方。

哈利‧波特七集小说完结时，哈利‧波特在打败佛地魔19年后，已组织家庭及生下三个小孩。其中二儿子在小说中被形容为与哈利‧波特样子最相像，舞台剧将延续19年后发生的故事。

J.K罗林说："这个故事之所以诞生，是因为有一班人想出一个绝妙的方法，将哈利‧波特搬上舞台。我有信心，当观众观赏《哈利‧波特与被诅咒的孩子》的时候，他们会明白我们为何选择这样的方法去讲述这个故事。"

J.K罗林、杰克·索恩（Jack Thorne）及约翰‧蒂芙尼（John Tiffany）合作撰写故事。哈利‧波特系列小说之前从未被改编成舞台剧。

《哈利‧波特与被诅咒的孩子》于明年夏天在维多利亚宫殿剧院公演，逾30名演员参与演出，现时尚未公布演员资料。舞台剧将分开两部分上演。

戏票将于10月30日向公众开卖，价钱由20英镑至130英镑不等。

哈利‧波特系列疯魔全球，小说被翻成78种语言，总共卖出４亿５千万本。小说改编的电影，全球票房达到70亿美元。