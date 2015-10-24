外媒：矿企为何在大宗商品价格大跌之际继续扩张？

哈通社阿斯塔纳10月24日电 据《华尔街日报》报道，即使在铁矿石价格大跌之际，巴西矿业巨头淡水河谷公司(Vale S/A ,VALE5.BR)依然在建设价值160亿美元的铁矿石项目。淡水河谷称，该项目不仅是该公司历史上最大的项目，也是全球矿业领域最大的项目。

淡水河谷为何在铁矿石价格大跌之际还能进行扩张？因为该公司的成本也在大幅下降。

从南美到澳大利亚，矿产资源丰富的国家的货币纷纷大幅贬值，这给一些企业扩大它们的矿业规模提供了帮助，同时也带来了导致市场饱和和价格下跌的产量过剩问题。

大宗商品市场复苏的希望取决于这样一种情况的出现：生产商耗尽资金，或者因厌倦亏损而关闭其生产设备，从而恢复供应与疲软需求之间的平衡。

但对于大多数在美国之外开展业务的世界顶级矿业公司来说，货币贬值缓解了大宗商品价格下降带来的冲击。过去一年中，美元兑巴西雷亚尔、南非兰特、澳元和加元分别累计上涨58%、22%、21%和 16%。

矿企出售黄金、铁矿石和煤炭后获得的是美元收入，但这些公司用本国货币来支付薪资、电力和许多其他费用。

瑞士信贷(Credit Suisse)上个月表示，雷亚尔大幅下跌后，淡水河谷有望成为全球成本最低的铁矿石生产商。这家巴西公司周四表示，受铁矿石售价下跌及本币下跌造成的会计损失拖累，该公司第三季度净亏损扩大47%，至21.2亿美元。

但本币下跌也推动淡水河谷的成本大幅下降，尤其是铁矿石的成本。该公司称，包括运费和矿区使用费在内，第三季度运至主要市场中国的铁矿石的成本为每吨34.20美元，远低于上年同期的58.50美元。

这一成本的下降幅度已经超过铁矿石价格的跌幅。淡水河谷第三季度铁矿石平均售价为每吨46.48美元，低于上年同期的68.02美元。

淡水河谷在周一的一份报告中称，该公司7-9月份铁矿石产量为8,820万吨，创历史最高季度产量。该公司75%的资本支出以巴西雷亚尔计价，这使得该公司几乎没有放缓部分项目支出的动力；该公司的管理人士称，这些项目将增强其矿山的竞争力。

分析师们称，雷亚尔走软应当能够帮助淡水河谷更好地与力拓(Rio Tinto PLC)和必和必拓(BHP Billiton PLC)展开竞争；后两家公司距离中国更近。

货币走软也有助于提振煤炭产量，尽管全球供应过剩近年来已经导致煤炭价格下跌80%。

政府公布的数据显示，2015年前六个月，澳大利亚煤炭产量增长6%。

Wood Mackenzie估计，澳大利亚的平均煤炭生产成本自2013年以来下降了30%。该机构将其中一半以上的功劳归因于澳元走软。

其他矿产也受到了影响。

总部位于南非的金矿生产商Gold Fields Ltd称，该公司第二季度的现金成本同比下降3.1%，至每盎司1,059美元。该公司的业务遍及南非、加纳、秘鲁和澳大利亚。