外媒：沙特王室或迎宫廷政变 多数王子支持罢黜国王萨勒曼

哈通社阿斯塔纳10月24日电 据中国日报网24日报道，一场酝酿之中的宫廷政变正在冲击全世界最重要的石油王国。据英国《独立报》10月23日报道，作为世界头号石油生产国，沙特阿拉伯可能会上演逼宫戏码：在王室第二代成员中，现今仍在人世的12位王子中有8人支持罢黜79岁的国王萨勒曼，由萨勒曼同父异母的弟弟、73岁的艾哈迈德取而代之。

开国君主伊本•沙特1932年创立沙特王国后，先后娶妻38位，并育有36名王子。如今，沙特二代王子中仅留存12人。

今年1月23日，掌权十年之久的前任国王阿卜杜拉去世，当时的王储萨勒曼就任新国王，沙特王室似乎平稳过渡至萨勒曼统治的新时期。然而宫廷之内暗潮涌动。9月底，一封由沙特王子发出的匿名信件在王室家族内部流传，直指国王萨勒曼执政无能，呼吁叔伯推翻国王。

这位发表匿名信件的沙特王子为王室第三代成员，他日前向《独立报》表示，在现任国王萨勒曼的统治之下，沙特王室和公众都处于不安之中，如今沙特乌理玛（穆斯林国家有名望的神学家或教法学家组成的宗教权威组织）内部绝大多数成员支持发起宫廷政变，罢黜萨勒曼、推举前内政部长艾哈迈德王子为新国王。"乌理玛和宗教人士更倾向于艾哈迈德（当国王），但也不是全部支持，赞成者占比75%。"这位王子说。

报道称，在沙特国家体系里，只有神职人员有权赋予国王宗教上和政治上的合法性，所以来自乌理玛等宗教权威组织的支持至关重要。

"要么是萨勒曼国王离开沙特，他将会继续在国内外受到人民的爱戴，"这位王子宣称，即将到来的宫廷政变可能会导致两个结果，"要么是艾哈迈德王子成为新王储，但他将对整个国家的全盘事务，包括经济、石油、军队、国防、内政等等，拥有决定权。"

沙特国王萨勒曼现已79岁高龄，据称他患有阿兹海默症（老人痴呆症），健康状况每日俱下。在沙特国内，萨勒曼被指统治无能：一方面，沙特在也门、叙利亚和伊拉克的军事决定被认为属于战略性错误；另一方面，油价在过去一年内由每桶120美元暴跌至50美元，令沙特面临严重的财政挑战。本周早些时候，国际货币基金组织（IMF）警告称，在油价暴跌和区域战乱的双重打击之下，沙特政府如果不大幅削减开支，可能会在未来五年之内花尽全部资产。

而艾哈迈德王子拥有政治学硕士学位，因工作经验丰富和现代的生活方式，他深受神职人员和王室成员的爱戴。"兄长们想要艾哈迈德继位，因为他健康且智慧。并且他私生活检点，不存在赌博、毒品和女人的问题。"这位王子说。