微软股票上涨 盖茨重夺“世界首富”地位

哈通社阿斯塔纳10月25日电 据参考消息网援引西班牙《阿贝赛报》网站报道称，根据《福布斯》杂志发布的实时富豪榜，微软创始人比尔•盖茨在23日下午重回全球富豪榜首位，此前旗下拥有西班牙时尚品牌萨拉（ZARA）的盈迪德公司创始人阿曼西奥•奥尔特加曾一度超过盖茨。

《福布斯》实时更新的数据显示，盖茨名下的财富达到794亿美元，超过了奥尔特加拥有的787亿美元。

23日上午，盈迪德公司创始人首次登上全球富豪榜首位，当时比尔•盖茨名下的财富达781亿美元。

《福布斯》每年3月发布年度全球富豪榜，此外根据证券市场行情每日更新并发布实时数据。23日下午，微软公司的股票上涨让比尔•盖茨"夺回"榜首地位。

根据23日下午实时股票行情，排在盖茨和奥尔特加之后的全球富豪依次是美国投资家沃伦•巴菲特（646亿美元）、墨西哥企业家卡洛斯•斯利姆（628亿美元）和亚马逊公司创始人杰夫•贝索斯（531亿美元）。

《福布斯》今年3月发布年度全球富豪榜时，奥尔特加位居第四。奥尔特加成为全球第四大富豪得益于盈迪德公司的股票上涨。奥尔特加拥有该公司超过59%的股份。

今年以来盈迪德公司股票已经上涨44%，成为西班牙最大的上市企业，资产超过1050亿欧元，其中奥尔特加本人拥有的资产超过620亿欧元。