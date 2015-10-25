俄外长：叙利亚未来应准备议会和总统选举

哈通社阿斯塔纳10月25日电 据外媒报道，当地时间24日，俄罗斯外长拉夫罗夫表示，未来叙利亚应准备进行议会和总统选举。

拉夫罗夫当天在接受俄媒体采访时表示，在俄罗斯空中支援下，叙利亚政权得到巩固，"这应能让政府推动政治进程的意愿更加强烈"。"应该通过国际社会力量，使叙利亚各方回到谈判桌前"。 拉夫罗夫说，为了使所有宗教、民族与政治利益集团得到保护，"叙利亚未来应该准备进行议会和总统选举"。 拉夫罗夫认为欧盟应该积极介入叙利亚的政治调解进程。"鉴于当前的难民潮，欧洲从政治层面参与叙利亚问题进程可获得务实利益"。

拉夫罗夫强调，当前应该尽快结束战争，以防止极端组织有机会夺取叙利亚或其他地方的政权。 此外，据俄外交部网站透露，拉夫罗夫当日与美国国务卿克里通电话。双方讨论了推动叙利亚政府与反对派联合代表团之间的政治进程等问题。 2011年初，叙利亚政府与叙利亚反对派之间开始爆发冲突，此后冲突不断升级并造成大量人员死亡。2012年6月，包括联合国安理会5个常任理事国在内的相关国家代表在日内瓦发表《日内瓦公报》，建议在叙利亚建立一个包括各方在内的过渡政府，在全民对话基础上修订宪法，并举行多党选举。但该公报一直未得到落实。