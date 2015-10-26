克孜勒奥尔达州将在锡尔河左岸建设新城

哈通社阿斯塔纳10月26日电 为推动克孜勒奥尔达市锡尔河左岸综合开发计划落实，"2015全国城市建设论坛"在克孜勒奥尔达市举行。

此次"2015全国城市建设论坛"期间，来自国内外的城市规划、建设和投资方面的专家，就克孜勒奥尔达州的进一步发展问题展开了讨论并深入交换了意见。 据相关专家透露，锡尔河左岸综合开发计划的基础设施建设工程已经得到了财政拨款支持，并开始实施相关建设工作，其中，道路建设将于明年开始着手进行。 "明年开始，左岸新城的道路建设工作将被提上日程。相关的手续、文件和资金，届时将与‘亚洲'银行（«Азия» банкі）进行协商并于当年第二季度投入实施。"克孜勒奥尔达州城市建设与规划局副局长赛伊勒汗•托伊巴扎尔洛夫说。 来自其他各州的与会人士，均高度评价了近几年来，克孜勒奥尔达市城市面貌的改变，并表示，锡尔河左岸综合开发计划的实施，必然将使锡尔河两岸的面貌发生巨大的变化。 "这里将建立新的剧院、国际性的大型体育场馆，新城区中还将建立起众多可供大型企业使用的写字楼。克孜勒奥尔达州是国内正在蓬勃发展的重要地区，发展前景不可估量。"哈萨克斯坦建筑商联盟总裁留波夫•尼珊巴耶娃称。（编译：塔尔）