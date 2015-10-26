纳扎尔巴耶夫同卡塔尔埃米尔举行会晤

哈通社阿斯塔纳10月26日电 据总统府新闻局消息，26日，纳扎尔巴耶夫总统在多哈同卡塔尔埃米尔塔米姆•本•哈迈德•阿勒萨尼举行小范围会晤和大范围会谈，双方就哈卡关系发展、两国各领域合作以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

纳扎尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦视卡塔尔为中东地区重要的合作伙伴，两国拥有充分的合作潜力，哈卡高水平政治互信是深化双方合作的基础。两国在众多国际和地区问题上也拥有相似的观点与看法。 纳扎尔巴耶夫指出，与卡塔尔所持政策相似，哈萨克斯坦目前也在积极开展经济多元化的政策，哈政府正在落实大型改革计划，并在实施工业创新发展规划和推进基础设施建设等有关战略方针。这些规划将为哈卡两国企业实现联合项目创造良好契机。 纳扎尔巴耶夫强调，与此同时，哈政府还在开展将哈萨克斯坦打造为连接亚洲和欧洲的交通物流枢纽的规划，这将积极促使涵盖全球四分之三人口、连接60多个国家的新丝绸之路的形成。哈萨克斯坦的交通运输潜力将为打开中国、俄罗斯以及中亚市场提供条件。 纳扎尔巴耶夫表示，为创造良好的投资环境，哈方通过了关于向投资者提供众多优惠政策和支持的相关法案，并且将在阿斯塔纳建立借鉴英国法律经验的国际金融中心，该中心将为伊斯兰金融的发展创造优先条件。 纳扎尔巴耶夫还向卡塔尔埃米尔介绍了2017年阿斯塔纳世博会有关筹备工作，并邀请卡方企业积极参与世博会建设。 卡塔尔埃米尔表示，相信纳扎尔巴耶夫总统的本次访问将为两国关系发展注入新的动力。卡方愿与哈方建立更为广阔和长远的合作关系。哈萨克斯坦是卡塔尔在中亚重要的、并且值得信赖的合作伙伴。

根据会谈结果，双方签署一系列合作协议和文件。（编译：吴然）