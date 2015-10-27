外媒：现金荒令石油公司前景蒙上阴云

哈通社阿斯塔纳10月27日电 据《华尔街日报》26日报道，全球规模最大的几家石油公司目前已难以产生足够的现金来应对开支和股息支出，尽管它们在油价下跌之际采取了削减数十亿美元预算的措施。

《华尔街日报》的一项分析显示，2015年上半年，全球四家规模最大的石油公司在新项目、股票回购和股息上的合计开支超出它们合计现金流逾200亿美元。这四家公司是荷兰皇家壳牌有限公司、英国石油公司、埃克森美孚和雪佛龙公司。

分析人士称，预计这些公司本周公布业绩时将披露持续的资金短缺情况，今年第三季度油价跌至金融危机以来的最低水平。作为全球基准的布伦特原油价格第三季度平均为每桶50美元，第二季度均价在60美元以上，2014年为100美元左右。

这场现金荒突显出，埃克森美孚、雪佛龙、壳牌和英国石油在长达16个月的油价下跌之际面临暗淡前景。之前的10年中，高油价支撑了超大型石油项目和稳步上升的股东派息，而现在石油巨头们最近几个月已经削减了逾300亿美元开支，还采取了裁员和推迟项目等举措。预计这些公司还将削减更多开支。

Oppenheimer & Co.在上周的一份报告中称，在最初的震惊、否认、恐慌和放弃之后，石油生产商、服务提供商和能源投资者必须在油价将长期走低这一情景的基础上调整对未来的看法，否则他们自身的未来就会面临风险。该投行称，预计其跟踪的大部份石油公司今年将公布创纪录的负自由现金流。