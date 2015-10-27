美国原油进口量在数年下降后回升

哈通社阿斯塔纳10月27日电 据《华尔街日报》27日报道，在经过长期下降后，美国的原油进口量再次出现回升，这主要是由于油价的大幅下跌迫使美国石油生产商纷纷减产。

在不到一年前油价大幅下跌时，石油输出国组织(简称：欧佩克)仍选择维持产量。到现在，包括沙特阿拉伯和伊拉克在内的欧佩克成员国已经在逐渐夺回之前被德克萨斯州和北达科他州的美国石油公司抢去的市场份额。

由于美国国内的能源热潮，美国2010年到2014年的原油进口量下降20%，但最近重新开始回升。根据美国能源情报署(简称EIA)的最新数据，今年4月到7月，美国原油进口连续三个月出现上升。其中轻质原油进口量增幅较大，从4月份占总进口量的5.6%上升到7月份的11%。

美国页岩油产量的放缓推动高质美国原油的价格相对于全球油价升高，这促使美国石油精炼商从尼日利亚等国进口原油。直到最近之前，美国页岩油产量的大增曾迫使那些以前向美国出口原油的国家纷纷寻找新客户。

政界人士和分析师称，过去几年美国对进口原油依赖程度的下降使美国在外交政策上拥有更大的灵活度，并提升了美国在全球的影响力。

现在，这一因美国石油产量下降造成的原油贸易流向转变显示，在油价大幅下跌之后，页岩油热潮的波及效应正在发生逆转。美国石油生产商已大幅削减对新钻探活动的开支，近年来从运输原油中获利的铁路和船运公司的货运量也出现了下降。