安倍夫人参观阿斯塔纳少年宫（图）

哈通社阿斯塔纳10月27日电（记者肯杰凯•托克塔穆拉特克兹）随同日本首相安倍晋三一同到访哈萨克斯坦的首相夫人安倍昭惠，27日来到阿斯塔纳少年宫，欣赏学生表演，同小记者俱乐部成员交流，并参观了少年宫中的纳米科技馆。

在同小记者俱乐部成员进行的交流中，安倍夫人耐心细致的回答了孩子们提出的各种问题，并向孩子们讲述了很多自己的人生建议。

在回答孩子们关于人生经历和成就的问题时，安倍夫人说："作为首相夫人，我去过全球很多个国家，也参加过在日本举行的许多活动。在东京，我拥有一个属于我自己的小饭店。在我的推动下，日本教育界施行了多个卓有成效的计划。我未来的梦想，是在偏远地区开办学校。" 少年宫小记者俱乐部，旨在培养对传媒行业具有热情的少年儿童。在同日本首相夫人的交流中，这些小记者们提出了不少符合自己认知又颇有趣味的问题，体现出了相当不错的记者素养。比如，其中一位小记者向安倍夫人提出了这样一个问题："您会对您丈夫的决策施加自己的影响力吗？"而另一位则问道："能否请您和我们谈一谈，哈萨克斯坦儿童和日本儿童的外在区别？"

"如果是和另外一个人结婚，我的人生恐怕会和现在完全不同。作为日本首相夫人，我需要时常参加一些政治活动。还会跟着我的丈夫，一起访问其他国家。无论何时何地，我都会支持我的丈夫。"安倍夫人说。她还强调，世界各地都在为发展儿童教育而努力。

在同小记者们的会谈结束后，安倍夫人欣赏了"图玛尔"民族舞蹈团带来的舞蹈表演。全部由学生们组成的这个舞蹈团在国内外多个重要场合，进行过多次表演，取得了众多荣誉。安倍夫人对舞蹈演员们曼妙的身姿和婀娜的舞步赞不绝口，她同所有的小演员们一一握手，并称赞她们的表演是"融合了古典与传统风格的美妙技艺"。（编译：塔尔）