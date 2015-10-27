纳扎尔巴耶夫：哈日互补性强的领域将为拓展两国合作创造契机

哈通社阿斯塔纳10月27日电（记者鲁斯兰•哈毕索夫）纳扎尔巴耶夫总统27日在总统府同到访的日本首相安倍晋三举行小范围和大范围会谈。在此之后举行的新闻发布会上，纳扎尔巴耶夫表示，哈日双方在稀土开采、核能利用、金融、化工、农业、交通等领域开展合作具有重要意义。

纳扎尔巴耶夫说，自您担任日本首相以来，这已经是我们两人的第四次会晤。每一次会晤期间，双方均就开展对话、加强合作的意向达成广泛共识。您的本次访问对哈萨克斯坦来说是一件重要的事件。在哈萨克斯坦多元化外交方针框架下，发展与日本的双边关系是哈方重要的优先方向之一。自独立之日起，哈萨克斯坦与日本就在为加强两国关系、深化经济合作展开努力。 纳扎尔巴耶夫指出，两国互补性强的领域将为进一步拓展双方合作创造良好契机，其中包括核能、农业、汽车制造、高新技术等。日本一系列大型企业代表也参与了今天的会谈，并对同哈方开展合作表现出浓厚兴趣。哈方认为，双方在稀土开采、核能利用、金融、化工、农业、交通等领域开展合作具有重要意义。 纳扎尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦目前正在落实非常重要的改革计划，并在开展工业化和基础设施建设等方面的工作。哈方正在力争将自己打造为连接欧洲和亚洲的交通枢纽，这将进一步拉近哈萨克斯坦与欧洲和亚太地区国家之间的距离。日本企业完全可以参与这些规划与项目的建设。 纳扎尔巴耶夫称，哈方将为日本企业参与阿斯塔纳世博会创造所有有利条件。在今天的会谈中，双方还就推进哈日人文文化领域的合作、深化两国友谊、加强两国人民交流等方面达成了广泛共识。（编译：吴然）