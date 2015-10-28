中国用动画视频向外国人介绍“十三五”

哈通社阿斯塔纳10月28日电 据英国《金融时报》28日报道，几十年来，新华社一直是中国官方板着脸的宣传者，负责发布经过严格过滤的官方新闻和宣传。如今这家官方通讯社打破旧模式，发布了一段介绍中共中央十八届五中全会的复古风动画视频。

这段官方视频中朗朗上口的顺口溜把软实力提升至新水平："要了解中国的下一步，你最好关注十三五。"

十三五指的是第13个五年规划，周一开幕、将于周四闭幕的五中全会正在讨论这份规划。视频《十三五之歌》以近乎令人产生幻觉的风格闪现大量图像，包括阿尔伯特•爱因斯坦、梁龙（恐龙的一种）、宇航员和菠萝。

尽管这段最新视频设置了新的标杆，但新华社（与世界上大多数媒体机构一样）一直在尝试提供新闻的新途径。它曾用一系列调侃的卡通叙述今夏的股市大幅下跌，例如显示一只身穿黄色T恤的牛冲过一道道障碍扑向大海。

贴切似乎不是一个太大的重点。《十三五之歌》新潮的美工设计和说唱风格的解说，都与五中全会有天壤之别。这个会议本身是一个古板的场合，大部分事项是由一排排西装革履的男性（多数与会代表是男性）对高层决定盖上橡皮图章。少有的亮点（尽管不怎么样）一般来自为他们倒水的女性。

然而，此类场合是可能书写历史的：1978年，中共最高领导人邓小平就是在这样的全会上宣布改革开放政策。

今年，发生戏剧性事态的空间因为围绕党和国家的各种事件的交汇而略有扩大。经济增长正在放缓；反腐败斗争已经扳倒了数十名高官；而笨手笨脚的干预金融市场之举，令人对官员的胜任能力产生疑问。

（非动画视频的）官方报道把继续提高生活水平列为关键焦点。中共机关报《人民日报》周一表示，下一个五年的关键目标是避免"中等收入陷阱"（这是指一个低工资经济体丧失其国际竞争力，但又未能一跃成为高工资经济体）。

预计环境问题和进一步的市场化改革也会被提上议事日程，尽管任何前进步伐都可能达不到乐观者的期待。

专为外国人（由一伙形形色色的嬉皮面包车旅行者代表）设计的动画视频，省略了很多细节。相反，它强调了此类会议的重要性，以及会前持续多月的研究和讨论。

然而，对于这段视频能够在多大程度上影响外国人的观点，或者争取他们认同五年计划这种复古风格的产业政策，人们仍须拭目以待。