中国正式放开人口限制政策 应对人口老龄化现象

哈通社阿斯塔纳10月29日电 据新华网消息，10月26日至29日，中国共产党在北京举行了第十八届中央委员会第五次全体会议，并发布会议公报。

会议公报对"十二五"计划的成就进行了肯定，对未来的各项发展进行了规划，并通过了针对部分党员的处分决定。但公报中最为引人注目的，是针对计划生育政策的一项重要转变。 公报中称，今后将"促进人口均衡发展，坚持计划生育的基本国策，完善人口发展战略，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，积极开展应对人口老龄化行动。" 由于计划生育政策的影响，中国大陆已于1999年快速进入了老龄化社会，在2004年底65岁以上人口占总人口比例为7.6%。截至2012年底，中国60岁以上老年人口约1.9亿，占总人口的14%。目前全球老年人口超过1亿的国家只有中国一个。 2013年起，中国政府曾出台"单独二孩"政策。即夫妻双方均为独生子女的，可以再生养一个孩子。在执行这一政策时，曾有人担心放开单独二孩可能会导致年出生人口显著增加。但根据最新的统计数据显示，2014年出生人口仅比上一年增加了47万。分析人士指出，这一现状很可能促使中国政府做出了全面放开二胎政策的决定。 尽管做出了全面放开二胎政策的决定，但公报同时指出，中国仍将坚持计划生育为基本国策。（撰稿：塔尔）