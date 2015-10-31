叙利亚问题会议：共识有、分歧在、两周内再约

哈通社阿斯塔纳10月31日电 据德国之声消息，持续了4年半之久的叙利亚内战如今有望通过政治途径得到解决。周五，17个国家以及欧盟和联合国的代表相聚维也纳，就叙利亚危机进行磋商。 伊朗本次首次参与讨论 ，这个中东国家与俄罗斯一样支持叙利亚总统阿萨德。会上并没有出现来自叙利亚的代表。叙利亚问题如果出现进展，这也会对难民危机产生直接的影响。

普遍认为，这次会议的成功召开已经是一个外交胜利。参与会谈的德国外长施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）会后表示，关于结束叙利亚内战的谈判将会在未来两周内继续进行，会议地点有可能还是维也纳。他说，本次会晤取得了进展："对叙利亚和该地区来说，出现了希望的讯号。"同时，这位德国外长也向所有相关方发出呼吁，希望他们能够展现出愿意谈判的诚意。 他还透露，所有的与会者都同意下个月叙利亚建立过渡政府，并随后在联合国的监督下举行选举。法国外长法比尤斯（Laurent Fabius）表示，会议上最大的一个争议点是阿萨德的命运："阿萨德绝无可能是叙利亚的未来"。

虽然各方都达成共识，依然任重而道远，施泰因迈尔周五晚间表示："还没有实现突破，这也不是今天预期达到的目标。" 美国国务卿克里称，这次会议是"摆脱地狱之路"。他在会后与俄罗斯外长拉夫罗夫召开了联合记者会，克里向媒体表示，美国和俄罗斯都支持叙利亚摆脱战争的阴影，成为独立、世俗的国家，保留该国的政府机构。 在外交努力解决叙利亚危机的同时，美国也宣布将会扩大在叙利亚的军事存在。美国方面调整了叙利亚战略：经过长时间的考虑后，美国奥巴马终于做出向叙利亚派遣地面部队的决定。少量特种部队将前往叙利亚北部协助打击"伊斯兰国"（IS）。人员的规模小于50人，他们负责协调和咨询工作。同时也会尝试至少在地方促成停火。 欧盟外交特使莫盖里尼（Federica Mogherini ）在推特上表示，周五的会议是一次艰难但是有"建设性"的会谈。与会者有足够的共识在联合国的领导下展开政治进程。 一段时间以来，西方国家已经不再坚持让阿萨德马上下台的观点，而是主张他可以在过渡期暂时掌权。对沙特阿拉伯和一些国家来说，这种妥协已是让步过多。