联合国和红十字会批评世界应对冲突乏力

哈通社阿斯塔纳11月1日电 据法新社消息，联合国秘书长潘基文周六（10月31号）与国际红十字会委员会主席莫雷尔出席在会谈后共同发出紧急的"空前"呼吁，要求国际社会拿出具体措施应对各地冲突。路透社周六发自联合国纽约总部消息，两名在也门的联合国工作人员遭到绑架，但没有透露更多细节。

莫雷尔说，以前很少见到世界上有如此多的迁移人群，如此多的不稳定和痛苦。在阿富汗，伊拉克，尼日利亚，南苏南，也门发生的武装冲突正在向人类最基本的基础挑战，而且不稳定局势不断升级，痛苦不断加剧。

今年年初以来，已经有6千万人因为战乱和暴力离开家园，这是二战以来首次发生的现象。

潘基文则批评全世界面对公然的不人道行径无所作为。他呼吁国际社会遵守国际人权的承诺。潘基文说，即使战争也有规则，现在是强化这些规则的时候了。

联合国和国际红十字会一道呼吁成员国拿出具体和紧急措施来缓解平民的痛苦，同时要求成员国采取一切措施让介入冲突各方"遵守法律"。

潘基文：叙利亚人自己决定阿萨德前途

联合国秘书长潘基文也为周五在奥地利维也纳召开的叙利亚问题17方讨论结果感到"鼓舞"，他在与莫雷尔会谈后对记者说，对于会各方在几个重要问题上的达成的协议，以及加快外交努力尽快结束叙利亚冲突的愿望感到满意。他同时也对美国国务卿和俄罗斯外交部长为此做出的努力表示赞赏。

在被问及叙利亚总统阿萨德的前途时，潘基文说这得由叙利亚人民来决定。

联合国也成为暴力冲突直接受害者

路透社周六发自联合国纽约总部消息，两名在也门的联合国工作人员遭到绑架，但没有透露更多细节。

美国国务院表示，有两名美国人在也门首都萨那机场遭查询。但路透社消息也没有说明这两件事是否有关联。

也门三月份陷入内战以来，沙特阿拉伯为首的阿拉伯国家联盟对也门进行军事干预，对抗伊朗支持的叛军胡赛武装，不断造成死伤。

联合国数据显示，也门2千1百万人需要人道救助，相当于全国总人口的80%。