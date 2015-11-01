哈通社阿斯塔纳11月1日电 按照预定计划，美国国务卿约翰•克里将于今晚（11月1日）抵达阿斯塔纳，开始他对哈萨克斯坦的首次访问。克里也将成为自哈萨克斯坦独立以来，即赖斯和希拉里•克林顿之后，第三位访问哈萨克斯坦的美国国务卿。

预期纳扎尔巴耶夫总统将在阿斯塔纳同克里举行会晤，此外，克里还将出席有关哈美两国战略合作伙伴关系的一系列会谈。 中国国家主席习近平、印度总理莫迪、日本首相安倍晋三，以及即将来访的美国国务卿克里，短短数月之间，主要大国的领导人们接踵而来，一向鲜少受到国际社会视线关注的哈萨克斯坦，突然之间仿佛成为了一个"香饽饽"。 中国国家主席在哈萨克斯坦总统大选结束后的来访，被视为是一种展现政治支持和领导人友谊的礼貌式访问；印度总理和日本首相的到访，更多围绕在经济合作方面；而克里的访问，该从何种角度解读呢？ 可能关注的议题 实际上，当前国际社会面临的诸多问题中，在包括进一步打击长期盘踞在阿富汗地区的塔利班武装、解决叙利亚和伊拉克兴起的"伊斯兰国"恐怖组织势力、叙利亚问题的国际化、恐怖主义全球化、俄罗斯同西方国家的争端等等，中亚国家，尤其是哈萨克斯坦，是无法置身事外的。对于美国而言，了解和掌握中亚国家对这些问题的立场和观点，是十分重要的。因此，克里此次访哈期间，独联体国家、欧亚经济联盟以及集安组织将会在以上这些重大的国际挑战中，提供多大的支持，将是其主要讨论的议题。 另一个可能会受到克里关注的问题，是俄罗斯主导下正在逐步实施的独联体空间一体化进程。克里的前任国务卿，希拉里•克林顿曾经严厉的强调，"决不允许任何组织试图在这一地区重组苏联"。出于自身国家利益的考量，美国绝不希望中亚地区实现任何程度的一体化，即使其主导者不是俄罗斯。 为什么是国务卿而非总统 相比上文提到的四国元首，美国仅以国务卿访问中亚，似乎显得“诚意”不足。 迄今为止，美国总统访问过的原苏联国家，包括波罗的海沿岸诸国、俄罗斯、乌克兰和格鲁吉亚。独立至今的20多年间，尚没有任何一任美国总统访问过哈萨克斯坦。 实际上，这也和美国对这一地区所投入的关注度直接相关。美国总统所踏足之处，基本上都是与其利益和政治相关最为密切的区域。在这方面，包括哈萨克斯坦在内的中亚国家尚处于较低的位置，"存在感"并没有那么高。 试图建立新的外交机制 C5+1，这是克里在此次中亚之行中，最受人关注的重头戏。 所谓C5+1，是指以"中亚5国+美国"为框架，由克里在乌兹别克斯坦撒马尔罕，同中亚五国外长举行的会谈。会谈将主要围绕地区和国际安全问题进行，这也被认为是克里此行最具有政治意义的访问。 在打击极端主义思潮方面，中亚五国有着共同的利益。出于自身利益的考量，美国此举很显然是在尝试以安全议题寻求突破口，加强自己在中亚的影响力。毕竟，俄罗斯和中国早已在这些国家中拥有了越来越广泛的影响力，而美国能在这里发挥的作用，相对而言要小得多。 中亚国家，尤其是哈萨克斯坦，始终奉行"平衡外交政策"。因此，对于美国加大影响力的努力，从平衡中俄势力的角度，都是持相对欢迎的态度的。不过，在当前这种复杂的国际形势下，克里短暂的中亚之行（一天一国），以及远不及其他国家的访问官员级别，能取得多大的成果，还有待观察。（撰稿：塔尔）