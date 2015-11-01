外媒：土耳其举行今年第二次议会选举

哈通社阿斯塔纳11月1日电 记者从外媒获悉，第26届土耳其大国民议会选举投票当地时间１日上午开始，这是该国今年举行的第二次议会选举。

消息称，执政的正义与发展党（正发党）、主要反对党共和人民党、民族行动党和亲库尔德的人民民主党等16个政党参加竞选，对550个议会席位进行角逐。预计将有超过5400万名土耳其选民参加投票。投票将于当地时间1日17时结束。

安卡拉10月发生两起自杀式爆炸袭击事件后，土民众对安全形势感到担忧。此次议会选举投票期间，土耳其政府动用大量警察和宪兵加强安保措施。 近日公布的民调结果显示，正发党的支持率约为42%，大幅领先共和人民党（约28%）和民族行动党（约15%）。正发党有望继续保持土耳其第一大党的地位。 土耳其大国民议会是国家最高立法机构。在今年6月7日举行的议会选举中，正发党赢得议会550个议席中的258席，获得组阁权。但由于所获议席未过半数，正发党须与其他政党组建联合政府。 土看守政府总理达武特奥卢先后与土第二大党共和人民党主席克勒奇达若奥卢和第三大党民族行动党主席巴赫切利就组建联合政府举行谈判，但均无果而终。8月18日，达武特奥卢向总统埃尔多安交回组阁权。 土耳其宪法规定，新政府必须在议会选举后45天内完成组建，否则将再次举行议会选举，并根据选举结果重新组阁。